Gençlere ve spora büyük destek! Çok sayıda proje hayata geçirildi

Sincan Belediyesi, 'Önce İnsan Öncü Sincan' sloganıyla ilçenin marka değerini yükseltecek yatırımlara hızla yenilerini ekliyor. Belediye özellikle spor alanında yaptığı yatırımlarla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın öncülüğünde Sincan'a yapılan spor yatırımlarının, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı bir törenle açılışı yapıldı. "Sincan'ı her alanda daha yukarıya taşımak, gençliğiyle, sporuyla çıtayı daha da yükseltmek bizim için bir borçtur, bir görevdir" diyen Bakan Kasapoğlu, "Sincan'ın gönlümüzde ve demokrasi tarihimizde apayrı bir yeri var. İşte bu Sincan'da birileri tankları yürüterek, milletimize tepeden bakmaya cüret ederek bir şeylere kalkıştılar, ama onlara yine en güzel cevabı Sincanlılar verdi, demokrasiden yana tavırlarıyla verdiler" ifadesini kullandı. Kasapoğlu, şöyle devam etti: "İnanıyorum ki 2023 Haziran'ında da Sincan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana o tavrını, Cumhur İttifakı'ndan yana olan mesajını en güçlü şekilde sandıkları birer birer patlatarak haykıracaktır. Bugün Sincan'da açılışlarımız var, tıpkı Ankara'nın her bir ilçesinde olduğu gibi, ülkemizin 81 vilayetinde tüm ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde, mahallelerinde olduğu gibi, Sincan'ımızda da gençlikten yana spordan yana pek çok atılımı, pek çok çalışmayı gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ankara'da 20 yıl önce 30 olan spor tesisi sayısı bugün 150'ye yaklaştı ve önümüzdeki günlerde çok ama çok daha yukarılara çıkacak."
SPOR ERİŞİLEBİLİR OLACAK
Kasapoğlu, "Ankara'da 20 yıl önce bir gençlik merkezi varken, bugün 18 gençlik merkezimiz var. Her bir ilçemizde gençlik merkezini tamamlayarak daha da artıracağız" dedi. Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nin resmi açılışını yaptıklarını aktaran Kasapoğlu, 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi'yle Ankara'da 200 bine yakın insana yüzme öğrettiklerini belirterek, "Sporu erişilebilir kılmaya ve spordaki çıtayı yükseltmeye, yeni yetenekleri keşfetmeye devam ettik, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
SİNCAN İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM
Sincan spor yatırımlarını hayata geçiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, şöyle konuştu: "Bugün bizim için çok anlamlı, çok güzel bir gün. Birçok spor tesisimizin açılışını yapıyoruz. Bu spor tesislerimizin yapılmasında sonsuz desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz spor salonu 2 bin 500 kişilik. Bunun yanında Plevne'de bir Gençlik ve Spor Merkezimiz var, örnek bir merkez oldu. 5 tane gençlik merkezimizi bitirdik. Çok sayıda halı sahalar ile 50 tane basketbol, voleybol ve badminton sahası, espor akademisi ve 3 adet yüzme havuzumuzu da Sincan'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Biz belediyeciliği sadece yolla, kaldırımla, imarla değerlendirmiyoruz. İnsan odaklı bir anlayışa sahibiz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun olarak sanatta, sporda, insana dokunan, insanın sadece fiziksel değil ruhsal ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü projenin içindeyiz. Durmaksızın devam edeceğiz."
BAŞKAN ERCAN'A TEŞEKKÜR
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a, belediye çalışanlarına, spor tesislerinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Plevne Mahallesi'nde hizmete aldığımız gençlik ve spor merkezi, örnek tesislerden biri. Yeni yetenekleri desteklerken, tüm vatandaşlarımıza da buralarda spor yaptırarak fırsat eşitliğinin en güzel örneklerini ortaya koyuyoruz. Belediyemizle birlikte inşa ettiğimiz semt sahası Sincan'ın gençlerine hizmet ediyor. Gençlik merkezlerimizden 5'ini şimdi Sincan'da açıyoruz."