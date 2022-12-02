Gençlere ve spora büyük destek! Çok sayıda proje hayata geçirildi

Sincan Belediyesi, 'Önce İnsan Öncü Sincan' sloganıyla ilçenin marka değerini yükseltecek yatırımlara hızla yenilerini ekliyor. Belediye özellikle spor alanında yaptığı yatırımlarla son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın öncülüğünde Sincan'a yapılan spor yatırımlarının, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı bir törenle açılışı yapıldı. "Sincan'ı her alanda daha yukarıya taşımak, gençliğiyle, sporuyla çıtayı daha da yükseltmek bizim için bir borçtur, bir görevdir" diyen Bakan Kasapoğlu, "Sincan'ın gönlümüzde ve demokrasi tarihimizde apayrı bir yeri var. İşte bu Sincan'da birileri tankları yürüterek, milletimize tepeden bakmaya cüret ederek bir şeylere kalkıştılar, ama onlara yine en güzel cevabı Sincanlılar verdi, demokrasiden yana tavırlarıyla verdiler" ifadesini kullandı. Kasapoğlu, şöyle devam etti: "İnanıyorum ki 2023 Haziran'ında da Sincan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana o tavrını, Cumhur İttifakı'ndan yana olan mesajını en güçlü şekilde sandıkları birer birer patlatarak haykıracaktır. Bugün Sincan'da açılışlarımız var, tıpkı Ankara'nın her bir ilçesinde olduğu gibi, ülkemizin 81 vilayetinde tüm ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde, mahallelerinde olduğu gibi, Sincan'ımızda da gençlikten yana spordan yana pek çok atılımı, pek çok çalışmayı gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ankara'da 20 yıl önce 30 olan spor tesisi sayısı bugün 150'ye yaklaştı ve önümüzdeki günlerde çok ama çok daha yukarılara çıkacak."