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    İzmir derbisinde utanç verici olaylar! Göztepe-Altay maçı iptal edildi

    Önce Altay tribününden Göztepe bölümüne havai fişek atıldı ve bazı taraftarlar ağır yaralandı. Sonra Göztepeli bir taraftar, Altay kalecisi Ozan’ın kafasına korner direğiyle vurdu. Hakem maçı tatil etti.

    Cinayete teşebbüs

    Spor Toto 1. Lig'de Göztepe-Altay maçında korkunç olaylar yaşandı. İlk olarak Altay'lı taraftarların bulunduğu tribünden Göztepe tribününe havai fişek atıldı. Bunun üzerine bazı taraftarlar ağır yaralandı ve sahaya iki ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner direğiini alıp Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına indirdi.



    KAFASINDA 4 SANTİMLİK YARIK
    Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti. Futbolcular ve hakemler soyunma odasına girdi. Maç, hakem tarafından 22. dakikadan itibaren tatil edildi. Güvenlik güçleri tarafından Göztepe taraftarları stattan çıkarılırken, Altay taraftarlarının stadı terk etmesine izin verilmedi. Ozan'ın kafasında yaklaşık 4 santimlik yarık olduğu ifade edildi. Ozan Özenç'in kafasına dikiş atıldığı ve herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.



    STAT DIŞINDA KAVGA SÜRDÜ
    Tribünde çıkan olaylar stadyum dışına da taştı. Maç tatil edildikten sonra önce Göztepe taraftarları polis eşliğinde dışarıya çıkarıldı ancak sarı-kırmızılılar stat çevresinden ayrılmadı. Altay taraftarları stattan çıktıktan sonra gruplar arasında çatışmalar devam etti.



        TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE
        Hastaneden kaleci Ozan Evrim Özenç'in son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Özel bir hastaneye yatırılan Ozan için, "Bilinci açık olan Özenç'in kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmiştir" denildi.



        KANLAR İÇİNDE HASTANEYE
        Üzerine havai fişek gelen Göztepeli taraftar M.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan M.Ç, 9 Eylül Üniversitesi hastanesinde ameliyata alındı.

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        Haberler Spor İzmir derbisinde utanç verici olaylar! Göztepe-Altay maçı iptal edildi
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