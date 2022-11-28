İzmir derbisinde utanç verici olaylar! Göztepe-Altay maçı iptal edildi





KAFASINDA 4 SANTİMLİK YARIK

Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti. Futbolcular ve hakemler soyunma odasına girdi. Maç, hakem tarafından 22. dakikadan itibaren tatil edildi. Güvenlik güçleri tarafından Göztepe taraftarları stattan çıkarılırken, Altay taraftarlarının stadı terk etmesine izin verilmedi. Ozan'ın kafasında yaklaşık 4 santimlik yarık olduğu ifade edildi. Ozan Özenç'in kafasına dikiş atıldığı ve herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.