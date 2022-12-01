Göztepe-Altay maçında yaralanan taraftarın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Hastanın moralinin iyi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çavdar, "Sağlık durumunu bir süre daha hastanemizde takip edeceğiz." dedi.

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Olaylı maçta yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır evladımız yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi normal şekilde devam edecek. Durumu çok iyi, estetik dahil tüm tedavileri tamamlanacak." diye konuştu.