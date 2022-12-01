



BÖLGEDE PİSKOSOSYAL DESTEK HİZMETİ SUNULDU

Atay, eşyaları zarar gören ve konutları ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlara da bilgilendirme mesajlarının gönderildiğini dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Afet Psikososyal Grubu tarafından bölgede 17 bin 776 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Düzce ilimizde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 270 personel ile sahada psikososyal destek için çalışmalarını sürdürmektedir. Ardahan İl AFAD Müdürlüğünden 81 hayvan çadırı bölgeye sevk edilmiştir. AFAD koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde 4 hayvan çadırının kurulumu yapılmıştır. Gölyaka'da (1), Merkez'e bağlı Ağa Mahallesi'nde 3 hayvan çadırı kuruldu."



Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletin, vatandaşların barınma, gıda, acil sağlık, psikososyal destek gibi tüm ihtiyaçları için seferber olduğunu belirten Atay, depremin yaralarının sarılması için kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının, tüm imkanları ile vatandaşların yanında olduğunu aktardı.

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