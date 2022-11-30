Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.11.2022 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2022 17:19
    ABONE OL

    Kütahya'da kan donduran olay: Parçalanmış ceset bulundu

    Kütahya’da 68 yaşındaki Emine Akçay’ın parçalanmış cesedi bulundu. Jandarmanın ilk incelemesine göre, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen Akçay’ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

    Parçalanmış ceset bulundu

    Kütahya'da merkeze bağlı Sekiören köyünde Emine Akçay'ın (68), evine yakın bölgede parçalanmış cesedi bulundu.

    Kütahya'ya 16 kilometre uzaklıktaki Sekiören köyünde, yol ortasında, başı ve bacağı olmayan kadın cesedini görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptığı araştırmada cesedin, yakında evi bulunan Emine Akçay'a ait olduğunu belirledi.

    VAHŞİ HAYVANLARIN SALDIRINDAN ŞÜPHELENİYOR
    İlk incelemeye göre, vahşi hayvan saldırısına uğradığı değerlendirilen Akçay'ın cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Emine Akçay'ın komşusu Aysun Çapa, "Burada kadınlar vardı, bağrışıyorlardı.

        O anda çıktık. Cesedi gördük. Sadece ceset vardı. Kadınlarla hemen bakıp korkudan geçtik. Cenazenin kafası ve bacağının biri yoktu. Hemen çekildim zaten" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sözleşmeliye kadro: Kapsam genişledi
        Haberler Yaşam Kütahya'da kan donduran olay: Parçalanmış ceset bulundu
            SON DAKİKA