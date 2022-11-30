Kütahya'da kan donduran olay: Parçalanmış ceset bulundu

O anda çıktık. Cesedi gördük. Sadece ceset vardı. Kadınlarla hemen bakıp korkudan geçtik. Cenazenin kafası ve bacağının biri yoktu. Hemen çekildim zaten" dedi.

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