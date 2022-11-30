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    Hatayspor’un futbolcusu Ruben Ribeiro eşine şiddet uyguladı! Ev hapsi alan futbolcu Türkiye'den kaçtı

    Hatayspor’un Portekizli futbolcusu Ruben Ribeiro, eşine şiddet uyguladı. Ev hapsi cezası aldı. Ancak uygulama hayata geçmeden Türkiye’ye kaçtı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 30 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    ’Top’lu skandal!

    Portekiz basını, skandal bir iddia ortaya attı. Buna göre Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen arayı ülkesinde değerlendiren Hataysporlu Ruben Ribeiro (35), eşi Angela Vieira'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Ev hapsi cezasına çarptırıldı. Elektronik gözetim kapsamına alınan Ribeiro, güvenlik görevlileri uygulama için gerekli olan cihazları kurmaya gitmeden önce evini terk etti. Türkiye'ye kaçan Portekizli yıldız, güvenlik güçlerinin telefonlarına cevap vermedi. Ribeiro, elektronik gözetimin yanı sıra Vieira'ya karşı uzaklaştırma cezası da aldı.



    DÜDÜKLÜ FACİASI
    Ağrı'da yaşayan Sevil Öztaş (16) dün akşam yemeği için mercimek çorbası pişirmeye karar verdi. Ancak altını yaktığı düdüklü tencere, büyük bir gürültüyle patladı. Ailesinin ilçedeki hastaneye götürdüğü Öztaş, buradan sevk edildiği Erzurum'daki Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı. Talihsiz kızın, boynunda ve yüzünde oluşan yanıklar nedeniyle başı tamamen sarıldı.



    OBRUK ŞOKU!
    Sivas Hafik'te Fatih Soğancıoğlu, hayvanlarını otlattığı sırada 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. Son anda kurtulan Soğancıoğlu, tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti. 10 metre çapında, 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu görünce şaşkınlık yaşadı.



        ŞU 'İŞ'E BAK
        Türkiye'ye 7 ay önce gelen Özbekistan uyruklu Abdujalol Umırzokov (45) ve eşi Shakhko Mukhtarova (33) ve 3 çocuğu ile Fatih'e yerleşti. Mukhtarova, iş bulduğunu söyleyerek eşine Şanlıurfa'ya gitmek istediğini anlattı. Ancak buna izin vermeyen Umırzokov, genç kadını bıçakla katletti.



        14.5 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 14 milyon 574 bin lira devretti. 5 bilenler 58 bin 228'er, 4 bilenler 928'er, 3 bilenler 42'şer, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        DALGA 'DÜMEN'!
        İspanya sahil güvenlik güçleri, Büyük Kanarya adasındaki Las Palmas limanına demirleyen Alithini 2 isimli tankerin dümeninde açlık ve susuzluktan ölmek üzere olan 3 mülteciyi kurtardı. Yapılan araştırmada kaçakların tankerin 17 Kasım'da Nijerya'nın Lagos kentinde saklandıkları, 11 gün boyunca böyle kaçak yolculuk yaptıkları anlaşıldı. Açık denizde tam 2.700 deniz mili (5 bin km.) yol alan mülteciler hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan mülteciler, ölüm tehlikesini atlattı.



            FIRTINA KUPARAN
            Futbol severler, Katar'da gerçekleşen FIFA 2022 Dünya Kupası'na kilitlendi. Takımların performansı kadar taraftarlar da turnuvanın gündemindeydi! Bir isim vardı ki dünya medyasını meşgul etti! Hırvat model Ivana Knoll, ülkesini desteklemek için Katar'a gitti. Kıyafetleriyle tribünün en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi. Ancak iddialı giysileri Katar'ın tepkisini çekti! Hapis cezasına çarptırılacağı konuşulan Knoll, "Kıyafet yönetmeliğinde omuz, diz ve göbeği göstermek yasak! Ancak bende öyle kıyafet yok" dedi!



            DERS HAREKET!
            İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Bülent Arı, Kocaeli Üniversitesi'ne gitti. Eski öğrencisi olan meslektaşı S.K'nin odasına girdi. İddiaya göre genç kadına, "Benim olacaksın, evleneceğiz. Yoksa seni işsiz bırakırım" dedi. İhbar üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.



            GÖKTAŞ'A İADE YOK
            Bulgaristan, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesini reddetti. Savcının itiraz edeceği belirtildi.

            KİRLİ PARA!
            İstanbul'da 39 bin ton sahte deterjan ele geçirildi. Çetenin ürünleri internetten sattığı belirlendi.

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            Haberler Yaşam Hatayspor’un futbolcusu Ruben Ribeiro eşine şiddet uyguladı! Ev hapsi alan futbolcu Türkiye'den kaçtı
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