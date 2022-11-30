Hatayspor’un futbolcusu Ruben Ribeiro eşine şiddet uyguladı! Ev hapsi alan futbolcu Türkiye'den kaçtı

Portekiz basını, skandal bir iddia ortaya attı. Buna göre Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen arayı ülkesinde değerlendiren Hataysporlu Ruben Ribeiro (35), eşi Angela Vieira'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Ev hapsi cezasına çarptırıldı. Elektronik gözetim kapsamına alınan Ribeiro, güvenlik görevlileri uygulama için gerekli olan cihazları kurmaya gitmeden önce evini terk etti. Türkiye'ye kaçan Portekizli yıldız, güvenlik güçlerinin telefonlarına cevap vermedi. Ribeiro, elektronik gözetimin yanı sıra Vieira'ya karşı uzaklaştırma cezası da aldı.
DÜDÜKLÜ FACİASI
Ağrı'da yaşayan Sevil Öztaş (16) dün akşam yemeği için mercimek çorbası pişirmeye karar verdi. Ancak altını yaktığı düdüklü tencere, büyük bir gürültüyle patladı. Ailesinin ilçedeki hastaneye götürdüğü Öztaş, buradan sevk edildiği Erzurum'daki Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı. Talihsiz kızın, boynunda ve yüzünde oluşan yanıklar nedeniyle başı tamamen sarıldı.
OBRUK ŞOKU!
Sivas Hafik'te Fatih Soğancıoğlu, hayvanlarını otlattığı sırada 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. Son anda kurtulan Soğancıoğlu, tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti. 10 metre çapında, 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu görünce şaşkınlık yaşadı.