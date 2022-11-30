Hatayspor’un futbolcusu Ruben Ribeiro eşine şiddet uyguladı! Ev hapsi alan futbolcu Türkiye'den kaçtı





FIRTINA KUPARAN

Futbol severler, Katar'da gerçekleşen FIFA 2022 Dünya Kupası'na kilitlendi. Takımların performansı kadar taraftarlar da turnuvanın gündemindeydi! Bir isim vardı ki dünya medyasını meşgul etti! Hırvat model Ivana Knoll, ülkesini desteklemek için Katar'a gitti. Kıyafetleriyle tribünün en dikkat çekici isimlerinden biri haline geldi. Ancak iddialı giysileri Katar'ın tepkisini çekti! Hapis cezasına çarptırılacağı konuşulan Knoll, "Kıyafet yönetmeliğinde omuz, diz ve göbeği göstermek yasak! Ancak bende öyle kıyafet yok" dedi!