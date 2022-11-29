Lösemiye yakalanan doktor Pelin Mutlu Arı, eşinin desteğiyle iyileşti





KÖK HÜCRE NAKLİ OLDU

Bu süreçte bayılmalar, akli dengesini yitirmeler, septik şoklar gibi yan etkiler yaşadı. Ama hepsini atlattı. Ağabeyinden yapılan kök hücre nakliyle de iyileşmesi hız kazandı. Eşi Salih Arı da bu kötü günlerde elini bir an olsun bırakmadı. Evliliklerinin ilk aylarını kanserle mücadele ile geçiren çift, mutluluklarının şifresini anlattı: Kanser bizi daha güçlü bağladı! Birbirimizin hayattaki en büyük şansıyız.



AKILLI İLACA DİKKAT!

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman İlhan, eskiden daha çok ölümle sonuçlanan lösemide artık iyileşme oranının arttığına dikkat çekti. "Bu hastalıkta en büyük sıkıntı, Philadelphia kromozomudur. Eskiden maalesef tedavisi olamıyordu. Fakat artık, ülkemizde akıllı ilaç olarak da anılan tedavilerle büyük oranda başarı sağlanıyor" diye konuştu

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