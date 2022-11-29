Lösemiye yakalanan doktor Pelin Mutlu Arı, eşinin desteğiyle iyileşti

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Pelin Mutlu Arı (26), öğrencilik döneminden arkadaşı Dr. Salih Birkan Arı ile evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. Bu sırada yoğun kemik ağrıları yaşadı. İlaç aldı. Üzerinde fazla durmadı. Geçtiğimiz Haziran'da da imzayı attı, çok sevdiği eşiyle balayına çıktı.
EMBRİYO DONDURDU
Fakat ağrıları bir türlü durmadı. Tatil dönüşü hocası Prof. Dr. Osman İlhan'ı aradı. Yapılan biyopside lösemi olduğu ortaya çıktı. Henüz 1 aylık evliyken yoğun bir tedavi sürecine başladı. Önce embriyolarını dondurup çocuk yapma umutlarını geleceğe bıraktı. Ardından kemoterapi aldı. Akıllı ilaç kullandı.
KÖK HÜCRE NAKLİ OLDU
Bu süreçte bayılmalar, akli dengesini yitirmeler, septik şoklar gibi yan etkiler yaşadı. Ama hepsini atlattı. Ağabeyinden yapılan kök hücre nakliyle de iyileşmesi hız kazandı. Eşi Salih Arı da bu kötü günlerde elini bir an olsun bırakmadı. Evliliklerinin ilk aylarını kanserle mücadele ile geçiren çift, mutluluklarının şifresini anlattı: Kanser bizi daha güçlü bağladı! Birbirimizin hayattaki en büyük şansıyız.
AKILLI İLACA DİKKAT!
Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman İlhan, eskiden daha çok ölümle sonuçlanan lösemide artık iyileşme oranının arttığına dikkat çekti. "Bu hastalıkta en büyük sıkıntı, Philadelphia kromozomudur. Eskiden maalesef tedavisi olamıyordu. Fakat artık, ülkemizde akıllı ilaç olarak da anılan tedavilerle büyük oranda başarı sağlanıyor" diye konuştu