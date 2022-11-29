Dünya Kupası'nda Fas, Belçika'yı yenince Esenyurt festival alanına döndü





Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi. "Bu öğleden sonra meydana gelen olayları şiddetle kınıyorum. Polis, kamu düzenini korumak için elinden geleni yapıyor" dedi. Kutlamanın olaysız geçtiği yer ise İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ydi. Fas uyruklu göçmenler, tarihi zaferin ardından galibiyeti kutlamak için sokaklara indi. Ellerinde meşalelerle dans etti. Sloganları ise dikkat çekti: O kupa Esenyurt'a gelecek!