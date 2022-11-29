Dünya Kupası'nda Fas, Belçika'yı yenince Esenyurt festival alanına döndü

- Yaşam
- 29.11.2022 Gazete
FAS ATIŞI!
Futbol severler, nefesini tuttu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na kilitlendi! Büyük ilgi gören turnuva, takımların sürpriz galibiyetleriyle dikkat çekti. Nefes kesen karşılaşmalardan biri de pazar günü gerçekleşti. Fas, rakibi Belçika'yı 2-0 yendi. Faslı taraftarlar 24 yıl sonra kupa maçında gelen zaferle kendinden geçti! Bayrağı kapan, Katar sokaklarına indi! Kutlamaların yapıldığı Belçika'da ise gerilim yükseldi! Başkent Brüksel'de sokağa inen Faslı ve Belçikalı taraftarlar karşı karşıya geldi! Çıkan olaylarda mağaza camları kırıldı, araçlar ateşe verildi!
Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, 11 kişinin gözaltına alındığını söyledi. "Bu öğleden sonra meydana gelen olayları şiddetle kınıyorum. Polis, kamu düzenini korumak için elinden geleni yapıyor" dedi. Kutlamanın olaysız geçtiği yer ise İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ydi. Fas uyruklu göçmenler, tarihi zaferin ardından galibiyeti kutlamak için sokaklara indi. Ellerinde meşalelerle dans etti. Sloganları ise dikkat çekti: O kupa Esenyurt'a gelecek!
Belçika'daki kutlamalarda ortalık savaş alalına döndü.