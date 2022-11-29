Samsun'da av dönüşü köpek, sahibi Özgür Gevrekoğlu'nu tüfekle vurarak öldürdü

Samsun'da Özgür Gevrekoğlu (32), arkadaşı K.G ile birlikte önceki gün Kızlan Yaylası'na ava gitti. Avcı arkadaşlar, avlandıktan sonra geri dönmek için araçlarına binmek istedi. Arkadaşının iddiasına göre Gevrekoğlu, birlikte ava çıktıkları köpeği, aracının bagajına koymak istedi. Bu sırada aniden köpeğin patisi, tüfeğin tetiğine değdi. Ateş alan pompalıdan çıkan kurşunlar, Gevrekoğlu'na isabet etti. Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan avcı genç, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Daha 10 gün önce baba olan Gevrekoğlu'na otopsi yapılacağı bildirildi. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma istedi.