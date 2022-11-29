Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu: Popüler siteleri kopyalayıp tüketicileri tuzağa düşürüyorlar!

Şikayetvar'da yer alan "Bahis Siteleri Adıyla Dolandırıcılık" başlığında yer alan bazı şikayetler ise şöyle:

"5 BİN LİRAMI ALIP BANLADILAR"

"Bahis sitesine Twitter üzerinden verilen linkle giriş yaptım. 300 TL yatırdım. Limiti yanlış yatırmışsınız, limit 1000 TL dediler. 700 TL yatırırsanız hepsini iade edeceğiz dediler gönderdim. Olmaz bir anda 1000 TL yatırmanız gerekiyor dendi. Onu da gönderdim sonra iade alt limiti 5000 TL onu yollayın hemen 5 bin TL olarak iade edelim dediler. Onu da yolladım sonra beni banladılar şu an kimseye ulaşamıyorum. Bir de 20 yıllık siteyiz diyorlar. Bunlar son zamanlarını yaşıyor ne kurtarsak ne yanıltsak kar peşindeler benim 5 bin liram gitti."

"PARA YATIRDIKÇA, PARA İSTİYORLAR, 8000 LİRAM GİTTİ"

"8000 liramı aldılar ve hesaba da yatırmadılar iade süreci dediler iade de etmediler tekrar tekrar para istiyorlar ve her yatırdığınızda tekrar istiyorlar. Hesaba yatırın diyorum yapamayız diyorlar iade edin diyorum paran gitti diyorlar. WhatsApp'tan ulaştım ve buldum fakat hepsi boş paranız gitti diyorlar."

"İLGİLİ SİTEYE ULAŞINCA 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİLER"

"Gerçekten şok oldum… 10 yıldır oynadığım siteye her zamanki gibi Google üzerinden giriş yazıp ilk çıkana girdim 200 TL yatırım yaptım ama yatırım gerçekleşmedi canlı desteğe yazdığımda yatırımın gerçekleşmesi için 700 TL daha atmam gerektiğini söylediler, yanıltıldığımı anladım ve ilgili siteye ulaştım. Orada durumu anlattığımda geçmiş olsun diye cevap verdiler hangisi gerçek hangisi yanıltıcı belli değil."

"Bahis sitesine ilk kez üye olup 200 TL yatırdım. Fakat 200 TL ile oyun oynatmadılar. 800 TL daha yatırmam gerektiğini söylediler. Israr edince hesabımı engellediler ve birçok şikayet okudum."