Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu: Popüler siteleri kopyalayıp tüketicileri tuzağa düşürüyorlar!

Online alışverişin hızla arttığı günümüzde kötü niyetli kişilerin tüketicileri dolandırma yöntemleri de değişti. Dolandırıcıların son zamanda sıklıkla kullandıkları yöntemse popüler markaların sitelerini birebir kopyalayarak tüketicileri tuzağa düşürmek oldu. Tanınan siteleri taklit eden dolandırıcıların oluşturduğu sahte sitelere giren tüketiciler hem maddi kayıpla karşı karşıya kalıyor hem de kişisel bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçiyor.
Çözüm platformu Şikayetvar, platform üzerinden 3 ayrı sektörde aynı yöntemi kullanan dolandırıcıların şikayet edildiği başlıkları açıkladı. "Araç Kiralama Markaları Adıyla Dolandırıcılık, Bahis Siteleri Adıyla Dolandırıcılık, E-ticaret Marka Taklidiyle Dolandırıcılık" başlıklarında kullanıcılar yaşadıkları deneyimi dile getirerek diğer kullanıcıları da uyarıyor.
Şikayetvar'da yer alan "Araç kiralama Markaları Adıyla Dolandırıcılık" başlığında yer alan bazı şikayetler ise şöyle oldu:
"SİTEMİZİ KOPYALAMIŞLAR. YAPACAK BİR ŞEY YOK"
"Bilinen araç kiralama markasından internet üzerinden araç kiralamak istedim. Site dahi orijinal gibiydi. Bankaya 8000 TL havale gönderdim. Ama yanıltıldım. Taklit edilen firmayı aradığım zaman "Sitemizi kopyalamışlar. Bizim yapacak bir şeyimiz yok" diyorlar. Demek ki sizin sitede çok büyük güvenlik sorunu var."
"'SİTE BİZE AİT DEĞİL' DENDİ"
"Oğlum araç kiralamış ama kiraladığı firma yanıltmış. Araç kiralama firmasını aradığında bize ait değil demişler. Firma adı doğru, nasıl böyle bir şey olabiliyor? Bu konuda yardım istiyorum. Sonuçta alınan para miktarı çok yüksek gerçekten."
"10 BİN TL DOLANDIRILDIK"
"Taklit edilen bir araç kiralama sitesi bizden 10 bin TL ücret aldı. Araç kiralamayı iptal ettirmek istediğimizde şirketin hiçbir numarasına ulaşamadık. Gerçek olmayan web sitesi kurup yanıltıldık. Hiçbir muhatap bulamıyoruz. Orijinal sitenin sonu com.tr ile bitiyor ama bu gerçek değil hesap direkt kendi ismiyle web sitesi kurmuş."