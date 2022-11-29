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    • Yaşam
    • 29.11.2022 13:09
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    • 29.11.2022 13:09
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    Son dakika: Fatih'te feci olay! Kavga edenleri ayırmak isterken canından oldu

    Son dakika haberleri... Fatih’te husumetli 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen kişi, kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

    AA
    Kavga edenleri ayırmak isterken canından oldu

    Haseki Sultan Mahallesi Özbek Süleyman Efendi Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet olan Engin T. ile Günay A. kavga etmeye başladı.

    Kavgayı ayırmak için araya giren Hakim İşiden (42) kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti, yaralanan Engin T. ise hastaneye kaldırıldı.

    Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Günay A. ise polislerce yakalandı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Günay A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Görüntülerde, kavgaya ayırmaya çalışırken yaşanan arbedede yaralanıp yere düşen İşiden'in çevredekilerin yardımıyla yoldan geçen araca bindirilerek hastaneye götürüldüğü anlar yer alıyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Fatih'te feci olay! Kavga edenleri ayırmak isterken canından oldu
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