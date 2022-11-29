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    • Yaşam
    • 30.11.2022 01:44
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    • 30.11.2022 01:44
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    Çorum Mecitözü'nde feci kaza! Otomobil yol kenarındaki römorka çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi

    Çorum'un Mecitözü ilçesinde bulunan Emirbağ köyü yolunda feci bir kaza meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çorum’da feci kaza! Ölü ve yaralı var

    Çorum'un Mecitözü ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    Mücahit Çetinkaya yönetimindeki 71 AR 118 plakalı otomobil, Emirbağ köyü yolunda, park halindeki, şeker pancarı yüklü 05 NB 499 plakalı traktör römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork aracın üzerine devrildi.

    ARAÇTAKİ DURSUN TOPUZ YAŞAMINI YİTİRDİ
    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Dursun Topuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Çorum Mecitözü'nde feci kaza! Otomobil yol kenarındaki römorka çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi
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