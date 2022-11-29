Bağcılar Mahmutbey'de trafiği kilitleyen kaza! Hafriyat kamyonu devrildi: Polis inceleme başlattı





Devrilen kamyon olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola dökülen hafriyat ise iş makinesiyle başka bir kamyona yüklendi. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı yolu araç geçişine açtı.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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