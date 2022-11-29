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    • Yaşam
    • 30.11.2022 01:19
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    • 30.11.2022 01:25
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    Bağcılar Mahmutbey'de trafiği kilitleyen kaza! Hafriyat kamyonu devrildi: Polis inceleme başlattı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yara almazken, devrilen hafriyat kamyonu vinç ile yoldan kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görünütüler...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mahmutbey’de trafiği kilitleyen kaza!

    Bağcılar'da seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

    Bağcılar'da hafriyat kamyonu yolun ortasına devrildi



    Kaza, saat 22.30 sıralarında Mahmutbey Caddesi'nde Sultangazi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 EFH 340 plakalı hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.



    Kaza sonrası şans eseri sürücü yara almazken, kamyonda bulunan hafriyat yola döküldü. Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta kontrol etti.



    Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı.



        Devrilen kamyon olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola dökülen hafriyat ise iş makinesiyle başka bir kamyona yüklendi. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı yolu araç geçişine açtı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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