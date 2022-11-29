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    4 kere yardım kutusu çalınan SMA hastası minik Yaren Belli'nin babası isyan etti: 1 lira bile umudumuz

    SMA hastası Yaren Belli’nin tedavisi için gerekli olan paranın yüzde 37’si toplandı. Ancak üç defa, yardım kutusu çalındı. Aile “1 TL'ye bile ihtiyacımız” diye yalvardı.

    Tedavisi belli

    Tekirdağ'da SMA Tip 1 hastası Yaren Belli'nin (3,5), bugüne kadar 3 kez kalbi tekledi. Cihazlara bağlı hayatını sürdüren küçük kız için, yardım kampanyası düzenlendi. Ancak sadece tedavi için gerekli olan paranın yüzde 37'si toplanabildi. Hayata tutunması için 13.5 kiloyu geçmemesi gereken minik Yaren'in 4 kez yardım kutusu çalınınca baba Gökhan Belli isyan etti: Bu zorlu süreçte çok talihsiz olaylar yaşıyoruz. Yaren'in şu ana kadar 4 tane yardım kumbarası çalındı. Kumbaralarımızı çalmayın, 1 lira bile umudumuz" dedi.



    Ev hanımı Fatma Belli, "Çocuğumuzun tedavisi için Dubai'den teklif aldık. Bize çocuğun kilo sınırının 13,5 kilo olduğunu söylediler. Yani 13,5 kiloyu geçmemesi lazım, Yaren'in şu anda 700 gram kilo kriteri kaldı. Biz çoğu zaman evladımızı aç yatırıyoruz. En çok zorumuza giden şey tedavisi var ama bizim de desteğe ihtiyacımız var. Kızımız 4 ayrı makineye bağlı olarak yaşıyor. Mesela elektrik kesiliyor, bizim ödümüz kopuyor" diye yardım istedi.

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    Haberler Yaşam 4 kere yardım kutusu çalınan SMA hastası minik Yaren Belli'nin babası isyan etti: 1 lira bile umudumuz
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