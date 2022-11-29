4 kere yardım kutusu çalınan SMA hastası minik Yaren Belli'nin babası isyan etti: 1 lira bile umudumuz





Ev hanımı Fatma Belli, "Çocuğumuzun tedavisi için Dubai'den teklif aldık. Bize çocuğun kilo sınırının 13,5 kilo olduğunu söylediler. Yani 13,5 kiloyu geçmemesi lazım, Yaren'in şu anda 700 gram kilo kriteri kaldı. Biz çoğu zaman evladımızı aç yatırıyoruz. En çok zorumuza giden şey tedavisi var ama bizim de desteğe ihtiyacımız var. Kızımız 4 ayrı makineye bağlı olarak yaşıyor. Mesela elektrik kesiliyor, bizim ödümüz kopuyor" diye yardım istedi.

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