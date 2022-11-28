Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı. Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.

Ekipler, yurt dışına kaçma girişiminde olan 38 düzensiz göçmeni yakaladı. Öte yandan Kuşadası açıklarında da bir lastik botta 7 yabancı uyruklu yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.