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    • Yaşam
    • 28.11.2022 09:02
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    • 28.11.2022 09:04
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    Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: Tutuklandılar

    Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 organizatör tutuklandı. Yapılan açıklamada, Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulduğu bildirildi.

    İnsan kaçakçıları yakalandı!

    Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara operasyon düzenlendi.

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 - 27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 20 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 8 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur"

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    Haberler Yaşam Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: Tutuklandılar
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