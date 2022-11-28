Görme engelli hafız Ravzanur ve ailesi Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: "Düşmana karşı olan dik duruşuna hayranız"

Toplu açılış töreni için Konya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrasında 12 ayda Kuran-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olan görme engelli 14 yaşındaki Ravzanur Koçaker'i merkez Selçuklu ilçesindeki evinde ziyaret etti.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖLGESİ YETER'
Başkan Erdoğan ile daha öncede görüştüklerini belirten anne Rabia Koçaker duygularını anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Koçaker, "Cumhurbaşkanımızın evimize gelmesi çok güzel bir duygu. Allah ömrüne ömürler katsın, ayaklarına güç kuvvet versin. Çok büyük mutluluk yaşadık. Yüzüne bakınca heyecandan konuşamadım bile."
"Miting alanında da beraberdik. Bize, 'Çocukları al eve gidin, kızlar keki yapsın çay yapın' ziyaretine geleceğim dedi. Bizde hemen eve geldik ve hazırlığımızı yaptık. Rabbim ona düşmanlık yapanları kahretsin. Bizimki farklı bir sevgi. Onun düşmana karşı olan dik duruşuna hayranız. Çay ve keki kızım Ravzanur ve kardeşi yaptı."