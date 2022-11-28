İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeğiyle yürüyen kadını başından vurarak öldürdü

İstanbul Sultangazi'de kucağında bebeğiyle yolda yürüyen Hatice Haci (31), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Önceki akşam saat 18.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hatice Haci'ye, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.
Başından vurulan Hatice Haci, kucağındaki bebekle birlikte yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, ağır yaralanan kadına ve yere düşen bebeğine yardım etmek için seferber oldu.
Olaya şahit olan vatandaşlar, kucağında bulunan bebeğinin üzerine düşen kadını kaldırıp bebeği kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.