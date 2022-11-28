İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeğiyle yürüyen kadını başından vurarak öldürdü

AİLESİ TEHDİT ETMİŞ

Polisin yaptığı araştırma sonucunda, Hatice Haci'nin daha önce Suriye'de yaptığı evliliği dolayısıyla anne ve babası tarafından tehdit edildiği belirlendi.

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