Site yönetimi, Özge ve Gökhan Erkan çiftine besledikleri köpek yüzünden dava açtı!

İzmir Gaziemir'de sıra dışı bir olay yaşandı. Sarnıç Park Sitesi'nde yaşayan insan kaynakları uzmanı Özge Erkan (32) ile bakım formeni eşi Gökhan Erkan (32), Moka ismini verdikleri köpeklerini, 6 ay önce henüz yavruyken aldı. Hiçbir saldırganlığı olmayan, tüy dökmemesi ve sakin yapısıyla bilinen Maltipoo cinsi Moka'yı istemeyen site yönetimi ise kiracı konumundaki çifte önce İzmir 38. Noter aracılığıyla ihtarname gönderip, köpeğin evden uzaklaştırılmasını istedi. Çift bunu reddedince ise İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Genç çift, avukatları Şenay Geçkil aracılığıyla mahkemeye verdikleri dilekçede, köpeklerinin ne kadar uysal ve zararsız olduğunun tespiti için keşif yapılmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, önümüzdeki günlerde siteye gelerek Moka köpeği yaşadığı alanda dinleyerek keşif yapacak.
DAVA KÖTÜ NİYETLİ
Avukat Şenay Geçkil, "Site yönetiminin açtığı dava hukuki mesnetten yoksun olduğu gibi kötü niyet de taşıyor. Mahkemenin itirazlarımızı hassasiyetle değerlendireceği ve yargılamanın en adil şekilde yapılacağına dair inancımız tamdır" dedi.
ÖZGE ERKAN: Çok uysal ve sakin bir köpek. Kimseye bir zararı yok. Aksine çok ürkek. Haklılığımız, keşfin ardından anlaşılacak.
GÖKHAN ERKAN: Sitede 60 daire bulunuyor. Bizden başka evcil hayvan besleyen de var. Sadece bizim köpeğimizin istenmemesi ve düşündürücü. Kiracı olduğumuz için mi bize bu yapılıyor sorusu aklımıza geliyor.