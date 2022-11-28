Site yönetimi, Özge ve Gökhan Erkan çiftine besledikleri köpek yüzünden dava açtı!





DAVA KÖTÜ NİYETLİ

Avukat Şenay Geçkil, "Site yönetiminin açtığı dava hukuki mesnetten yoksun olduğu gibi kötü niyet de taşıyor. Mahkemenin itirazlarımızı hassasiyetle değerlendireceği ve yargılamanın en adil şekilde yapılacağına dair inancımız tamdır" dedi.



ÖZGE ERKAN: Çok uysal ve sakin bir köpek. Kimseye bir zararı yok. Aksine çok ürkek. Haklılığımız, keşfin ardından anlaşılacak.

GÖKHAN ERKAN: Sitede 60 daire bulunuyor. Bizden başka evcil hayvan besleyen de var. Sadece bizim köpeğimizin istenmemesi ve düşündürücü. Kiracı olduğumuz için mi bize bu yapılıyor sorusu aklımıza geliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN