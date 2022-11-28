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    Kıskançlık krizine giren Umutcan İlter sevgilisi Selcan Dönmezer’i tabanca ile katletti

    Umutcan İlter, kıskançlık krizine girdi. Sokakta tartıştığı kız arkadaşı Selcan Dönmezer’i tabancayla katletti. Ardından aynı silahla intihar etti. İşte sizler için derlediğimiz 28 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kıskançlık vahşeti

    Bolu'da yaşayan 25 yaşındaki Umutcan İlter ile 24 yaşındaki kız arkadaşı Selcan Dönmezer arasında dün tartışma çıktı. Olayın büyümesi sonucu İlter, kıskançlık krizine girdi. Cebindeki tabancasını çıkardı. Dönmezer'e kurşun yağdırdı. Ardından silahın namlusunu kendi başına dayadı. Tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, gelen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ancak İlter ve Dönmezer, doktorların 40'ar dakikalık kalp masajına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde 10 adet boş kovan bulundu.



    YANLIŞ HEDEF!
    Diyarbakır'dan çalışmak için İstanbul'a gelen Kendal Yıldız (16), Fatih'te kebapçıda işe başladı. Patronu gencin yorulduğunu düşünerek 1 saat erken gönderdi. "Git dinlen" dedi. Yıldız, işten çıktı. Motosikletli 2 kişi, husumetli olduğu kişilere doğru ateş etti. Kurşunlardan biri gencin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Yıldız, can verdi. Motosikleti kullanan Y.E. gözaltına alındı. Polis, katil B.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.



    GOLLERIN PİRİ!
    Kocaeli'de Bölgesel Amatör Lig maçında Başiskele Doğantepespor'un kalesini koruyan Aydın Pir (24), Edirnespor'dan 7 gol yiyince kaleciliği bıraktı. Araya pandeminin de girmesiyle futbola ara verdi. Halı sahalarda forvet oynamaya başlayan Pir, gol attıkça futbola dönmek istediğini fark etti. 1. Amatör Küme takımı İzmit Yenimahallespor'un antrenmanlarına çıktı. İzmit Yenimahallespor'a forvet olarak transfer oldu. Maçlarda oyuna hep sonradan girdi. Her maçta golleriyle takımına galibiyetleri getirdi. 4 resmi maça çıkan Aydın Pir, attığı 3 gol ile takımına hayat verdi. Kendisine arkadaşları tarafından "Nöbetçi Golcü Semih Şentürk" lakabı verildi.



        12 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 12 milyon 393 bin lira devretti. 5 bilenler 74 bin 64'er, 4 bilenler 743'er, 3 bilenler 37'şer, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        672 BİN LİRA DEVRETTİ
        5+1 bilen olmayınca 672 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 168'er, 4+1 bilenler 361'er, 4 bilenler 40'ar, 3+1 bilenler 19'ar, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.



        METRO FIRTINASI
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapamadığını, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı yaptı. Bakan Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'da da hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı 2023'ün Mayıs'ına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bu sayede 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancımız; toplamda 785 milyon 77 bin euro olacaktır" ifadesini kullandı. Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul'da bugüne kadar 271 kilometrelik raylı sistem hattını tamamladı. Önümüzdeki yıl açılacak 4 yeni hatla bu rakamın 363 km'ye ulaşacağı açıklandı. Ulaştırma Bakanlığı en son 2 Ekim'de 7.4 km. uzunluğundaki, Pendik- Tavşantepe-Sabiha Gökçen metro hattını, halkın kullanımına açmıştı.

        Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı 31 Aralık 2022
        Gayrettepe-Kağıthaneİstanbul Havalimanı Metrosu 1 Nisan 2023
        Halkalı-Başakşehir-Arnavutköyİstanbul Havalimanı metrosu 1 Mayıs 2023
        Bakırköy-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar-Kirazlı Metrosu 28 Mayıs 2023
        Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metrosu 1 Mart 2024



            İŞTE DEVLET
            Kastamonu Bozkurt, bundan 15 ay önce sele teslim oldu. Devlet ilçeyi adeta yeniden kurdu. Müjdeyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu: 649 konut Aralık ayında sahiplerine teslim edilecek.



            ÖLÜ YATIRIMKAYSERİ
            Develi'deki Gazi Mahallesi sakinleri 20 yıl önce sanal mezarlık ziyareti uygulamasına başladı. Bugüne kadar binlerce kişi, vefat eden yakınlarının mezarlarını uzaktan da olsa uygulama üzerinden görme şansı yakaladı. Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Ceran, "Uygulama, 1 milyon 265 bin kez tıklandı. Özellikle gurbetçilerimiz vefat eden yakınlarına dua okuyabiliyor" ifadesini kullandı.

            ELİMİZESAĞLIK
            Kosovalı Nitaj ailesi, kısa süre önce oğulları Tiar'ı kucakladı. Ancak aort damarında daralma, kalp yetmezliği ve kalbinde delikle doğan Tiar, 12 günlükken rahatsızlandı! Hemen ambulans uçakla Türkiye'ye yollandı. Türk hekimlerinin ameliyatıyla, hızla iyileşmeye başladı. Baba Jeton, "Türk doktorlara teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

            CİNAYETİ PAYLAŞMIŞ!
            Sakarya'da 3 haftadır kayıp Erdal Sakız'ın izini süren Müge Anlı ile Tatlı Sert, olayı çözmeyi başardı. Sakız'ın cansız bedenine ormanda aracının içerisinde ulaşıldı. 3 kişi tutuklandı. Katil E.K.'nın 19 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Sakız'ın cesedine ulaşıldığı haberini paylaşan E.K.'ya yorum yağdı.

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            Haberler Yaşam Kıskançlık krizine giren Umutcan İlter sevgilisi Selcan Dönmezer’i tabanca ile katletti
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