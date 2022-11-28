Kıskançlık krizine giren Umutcan İlter sevgilisi Selcan Dönmezer’i tabanca ile katletti

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Develi'deki Gazi Mahallesi sakinleri 20 yıl önce sanal mezarlık ziyareti uygulamasına başladı. Bugüne kadar binlerce kişi, vefat eden yakınlarının mezarlarını uzaktan da olsa uygulama üzerinden görme şansı yakaladı. Gazi Mahalle Muhtarı Mehmet Ceran, "Uygulama, 1 milyon 265 bin kez tıklandı. Özellikle gurbetçilerimiz vefat eden yakınlarına dua okuyabiliyor" ifadesini kullandı.



ELİMİZESAĞLIK

Kosovalı Nitaj ailesi, kısa süre önce oğulları Tiar'ı kucakladı. Ancak aort damarında daralma, kalp yetmezliği ve kalbinde delikle doğan Tiar, 12 günlükken rahatsızlandı! Hemen ambulans uçakla Türkiye'ye yollandı. Türk hekimlerinin ameliyatıyla, hızla iyileşmeye başladı. Baba Jeton, "Türk doktorlara teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.



CİNAYETİ PAYLAŞMIŞ!

Sakarya'da 3 haftadır kayıp Erdal Sakız'ın izini süren Müge Anlı ile Tatlı Sert, olayı çözmeyi başardı. Sakız'ın cansız bedenine ormanda aracının içerisinde ulaşıldı. 3 kişi tutuklandı. Katil E.K.'nın 19 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Sakız'ın cesedine ulaşıldığı haberini paylaşan E.K.'ya yorum yağdı.

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