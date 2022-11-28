Kıskançlık krizine giren Umutcan İlter sevgilisi Selcan Dönmezer’i tabanca ile katletti

Bolu'da yaşayan 25 yaşındaki Umutcan İlter ile 24 yaşındaki kız arkadaşı Selcan Dönmezer arasında dün tartışma çıktı. Olayın büyümesi sonucu İlter, kıskançlık krizine girdi. Cebindeki tabancasını çıkardı. Dönmezer'e kurşun yağdırdı. Ardından silahın namlusunu kendi başına dayadı. Tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, gelen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ancak İlter ve Dönmezer, doktorların 40'ar dakikalık kalp masajına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde 10 adet boş kovan bulundu.
YANLIŞ HEDEF!
Diyarbakır'dan çalışmak için İstanbul'a gelen Kendal Yıldız (16), Fatih'te kebapçıda işe başladı. Patronu gencin yorulduğunu düşünerek 1 saat erken gönderdi. "Git dinlen" dedi. Yıldız, işten çıktı. Motosikletli 2 kişi, husumetli olduğu kişilere doğru ateş etti. Kurşunlardan biri gencin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Yıldız, can verdi. Motosikleti kullanan Y.E. gözaltına alındı. Polis, katil B.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
GOLLERIN PİRİ!
Kocaeli'de Bölgesel Amatör Lig maçında Başiskele Doğantepespor'un kalesini koruyan Aydın Pir (24), Edirnespor'dan 7 gol yiyince kaleciliği bıraktı. Araya pandeminin de girmesiyle futbola ara verdi. Halı sahalarda forvet oynamaya başlayan Pir, gol attıkça futbola dönmek istediğini fark etti. 1. Amatör Küme takımı İzmit Yenimahallespor'un antrenmanlarına çıktı. İzmit Yenimahallespor'a forvet olarak transfer oldu. Maçlarda oyuna hep sonradan girdi. Her maçta golleriyle takımına galibiyetleri getirdi. 4 resmi maça çıkan Aydın Pir, attığı 3 gol ile takımına hayat verdi. Kendisine arkadaşları tarafından "Nöbetçi Golcü Semih Şentürk" lakabı verildi.