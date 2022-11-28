Küçük çocuk köpeklerin saldırısına uğradı: Korku dolu anlar güvenlik kamerasında

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Çocuğun yara almadan atlattığı korku dolu olayı anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğa köpeklerin saldırdığı anlar, çocuğun kaçması ve o esnada bölgedeki esnafın dükkanlarından çıkarak köpekleri uzaklaştırması yer aldı.

SÜRÜ HALİNDE GEZİYORLAR

Olayın yaşandığı sokakta berberlik yapan Necmettin Uzun şunları söyledi:

Her akşam çocuklarımızın okuldan çıktıktan sonra evlerine gitmek için kullandıkları yol burası. O akşam küçük çocuğa saldıran köpekler, diğer günlerde de buralarda sürü halinde geziyorlar. Esnaflar olarak biz onları buralardan uzaklaştırıyoruz. Olayın olduğu akçam çocuğumuz okulundan çıkmış ve rutin bir şekilde evine gidiyordu.