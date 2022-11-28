Küçük çocuk köpeklerin saldırısına uğradı: Korku dolu anlar güvenlik kamerasında

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okuldan evine dönen bir çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Köpeklerden kaçan çocuk, çevredeki esnafında müdahalesiyle olayı yara almadan atlatmıştı.
YARDIMA ESNAFLAR YETİŞTİ
25 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak üzerinde; okuldan evine dönen çocuğa sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerden kaçmaya başlayan çocuğun yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Durumu fark eden duyarlı vatandaşlar, dükkanlarından çıkarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Çocuğun yara almadan atlattığı korku dolu olayı anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocuğa köpeklerin saldırdığı anlar, çocuğun kaçması ve o esnada bölgedeki esnafın dükkanlarından çıkarak köpekleri uzaklaştırması yer aldı.
SÜRÜ HALİNDE GEZİYORLAR
Olayın yaşandığı sokakta berberlik yapan Necmettin Uzun şunları söyledi:
Her akşam çocuklarımızın okuldan çıktıktan sonra evlerine gitmek için kullandıkları yol burası. O akşam küçük çocuğa saldıran köpekler, diğer günlerde de buralarda sürü halinde geziyorlar. Esnaflar olarak biz onları buralardan uzaklaştırıyoruz. Olayın olduğu akçam çocuğumuz okulundan çıkmış ve rutin bir şekilde evine gidiyordu.
Ben de o esnada dükkanın içerisindeydim ve dışarıdan gelen ses üzerine çıktım, köpeklerin saldırdığını gördüm. Diğer esnaf arkadaşlarımız hemen çocuğu aldılar. Ben de o esnada masanın üzerinde bulunan cam şişeyi köpeklere doğru fırlatarak uzaklaşmalarını sağladım. Bu şekilde çocuğumuzu bir tehlikeden kurtarmış olduk.