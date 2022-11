Kastamonu'da lokantada işlenen cinayette boşanma iddiası

Kastamonu'da bir lokantada öldürülen vatandaşın ablası, kardeşinin 15-20 gündür evine gelmeyen, eşi sebebiyle öldürüldüğünü belirterek, kaçan şahsın arkasından ateş ettiği gerekçesiyle tutuklanan ablasının da tahliye edilmesini istedi. Öldürülen Köse'nin kardeşleri, yaşanan olayların sebebi olarak gördükleri gelinlerinin de tutuklanmasını talep etti.



Olay, 17 Kasım tarihinde Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde bir lokantada yaşandı. İddialara göre, Muhammed Can Köse ile boşanma aşamasında olduğu eşi M.K.'nin birliktelik yaşadığı A.C. arasında lokantada tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya Muhammed Can Köse'nin ablasının da dahil olmasıyla A.C., yanında bulundurduğu silah ile ateş etti. Kalbine isabet eden kurşun sebebiyle Muhammed Can Köse, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammed Can Köse'nin ablası M.C. de A.C.'ye kaçarken düşürdüğü yerdeki silahını alarak ateş etti. Jandarma ekiplerine cinayet şüphelisi olarak yakalanan A.C. tutuklandı. Kaçan şahsın arkasından ateş ettiği gerekçesiyle Köse'nin ablası M.C. de tutuklandı.



Köse'nin ailesi, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek yaşanan olayların sebebi olarak gördükleri Muhammed Can Köse'nin eşi M.K.'nin de tutuklanmasını talep etti.