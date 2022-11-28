Kastamonu'da lokantada işlenen cinayette boşanma iddiası





"KARDEŞİM, KATİLİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE TANIMIYORDU, BİZLER DE FOTOĞRAFLARA BAKIYORUZ, TANIMIYORUZ"

Aldıkları bilgilere göre gelinlerinin gayet soğukkanlı bir şekilde ifadesini verdikten sonra jandarmadan ayrıldığını öğrendiklerini belirten Ümmihan Elik, "Olay bunlardan ibaret, benim kardeşim namusu için öldü. Keşke böyle olmasaydı. Keşke ayrılsalardı, keşke boşansaydı. Hepimiz zaten bunun taraftarıydık ama bana bir önceki akşam geldiğinde 'çok seviyorum abla, ne olursa olsun en azımdan bana bir eş olmasa da iki tane evladıma annelik yapar, işinden de ayırırım, belki barışırız umuduyla' düşünüyordu ki o gün olay yerine giderken benim kardeşim, iş yerinden izin alıyor ve ilk olarak evine gidiyor. Üstünü başını tertemiz giyiniyor, değiştiriyor, iş kıyafetlerini çıkartıyor. Belki bir umut, belki de kardeşim onların yanına ne umutla gitti bunu bizler bilemeyiz. Belki arasını düzeltecekti, belki bir şeyleri düzeltmek isteyecekti. Benim kardeşimin tek niyeti tekrar yuvasını kazanmaktı ki sonuç böyle oldu. Annedir dedik, evlatları var dedik. Benim kardeşim 4 yıllık evliydi. Bu süreçte 6 aylık askerlik yaptı. Askerlik sürecinde ayrı kaldılar. Bu süreçte bizler babamızı kaybettik. 2,5 yıl önce babamızı kaybettik. Biz, bütün bunları yaşarken birde Muhammed Can Köse kaçarken hasmı tarafından vuruldu diye haber çıkması bizleri çok yıprattı. Benim kardeşim, katilini hiçbir şekilde tanımıyordu. Biz de şahsın fotoğraflarına bakıyoruz, hiçbir şekilde şahsı tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.



"SİLAH, BALDIZIMIZIN ÜZERİNE KAYITLI DEĞİL, VURAN ŞAHSIN"

Muhammed Can Köse'yi öldürerek kaçan şahsın arkasından ateş eden baldızının suçsuz olduğunu söyleyen Ümmihan Elik'in eşi Kadir Elik ise, "Silah, üzerinde bulundurduğu bir silah değil. Baldızıma ait bir silah değil, olayı gerçekleştiren şahsa ait. Kayınbiladerimi vuran şahıs silahı da oraya atıp kaçıyor. Baldızımda yerden silahı alıp kaçan şahsın arkasından ateş ediyor. Gelinimiz olacak kişi de 10-15 gündür daha boşanmadan bu şahıs ile birlikte yaşamaya başlamış. Kuzeykent Mahallesinde bir rezidans kiralamışlar, beraber yaşıyorlarmış" dedi.

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