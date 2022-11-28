Akıllara durgunluk veren olay! Tamirciye bırakılan araba başka tamirci tarafından çalındı

56 SUÇ KAYDI VAR

Şüpheli, 25 Kasım'da işyerine yapılan operasyonda yakalandı. Çaldığı otomobil ise Sultanbeyli'nde bir viyadüğün altında üstü örtülü şekilde bulundu. Şüphelinin aynı yöntemle modeli düşük ve modifiyeye uygun araçları çaldığı, bu araçların bazılarını parçalayarak, bazılarını ise kendi tamirhanesinde tamir ederek sattığı belirlendi.