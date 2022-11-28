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    • Yaşam
    • 28.11.2022 14:34
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    • 28.11.2022 14:34
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    Akıllara durgunluk veren olay! Tamirciye bırakılan araba başka tamirci tarafından çalındı

    İstanbul Maltepe'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otomobilini tamirciye bırakan E.K.’nin aracı çalındı. Ekiplerin 8 saatlik güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda otomobilin başka bir tamirci tarafından çalındığı ortaya çıktı.

    Tamirci tamirciden araba çaldı

    İstanbul Maltepe'de otomobilini tamirciye bırakan E.K.'nin (60) aracının başka bir tamirci tarafından çalındığı ortaya çıktı.

    Esentepe Mahallesinde 60 yaşındaki E.K.'nın tamirhaneye bıraktığı otomobili çalındı. İhbar üzerinde çalışma başlatan ekipler 8 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

    HIRSIZ DA TAMİRCİ ÇIKTI
    İncelemeler sonucunda şüphelinin çekici ile otomobili çaldığı tespit edildi. Şüphelinin E.D. olduğu öğrenildi. Şüpheli E.D.'nin Sultanbeyli'nde oto tamirhanesi işlettiği belirlendi.

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    Şüpheli, 25 Kasım'da işyerine yapılan operasyonda yakalandı. Çaldığı otomobil ise Sultanbeyli'nde bir viyadüğün altında üstü örtülü şekilde bulundu. Şüphelinin aynı yöntemle modeli düşük ve modifiyeye uygun araçları çaldığı, bu araçların bazılarını parçalayarak, bazılarını ise kendi tamirhanesinde tamir ederek sattığı belirlendi.
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        Haberler Yaşam Akıllara durgunluk veren olay! Tamirciye bırakılan araba başka tamirci tarafından çalındı
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