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    • Yaşam
    • 28.11.2022 09:02
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    • 28.11.2022 09:02
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    Çocuklarının gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı

    Eyüpsultan’da bir kadın yolunu kesen eski kocası tarafından bıçaklandı. Sokak ortasında yaşanan saldırı anında, olaya canlı olarak şahit olan çiftin çocukları büyük korku yaşadı.

    Eski kocası çocuklarının gözü önünde bıçakladı

    Eyüpsultan'da bir kadın eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde sokak ortasında bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

    SOKAK ORTASINDA YOLUNU KESTİ
    Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında; karısından bir süre önce boşanarak ayrılan koca, gece saatlerinde evine giden eski karısının önünü sokak ortasında yolunu kesti. Daha sonra ikili çocukların gözü önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda gözü dönen adam çocuklara aldırış etmeden yanında getirdiği bıçakla eski karısını defalarca bıçaklamaya başladı.

    KORKU DOLU ANLAR YAŞADILAR
    Kadın kanlar içinde yere yığılırken çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Durumu gören mahalle sakinleri olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Çocuklarının gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı
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