Çocuklarının gözü önünde eski eşini defalarca bıçakladı

Eyüpsultan'da bir kadın eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde sokak ortasında bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

SOKAK ORTASINDA YOLUNU KESTİ

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında; karısından bir süre önce boşanarak ayrılan koca, gece saatlerinde evine giden eski karısının önünü sokak ortasında yolunu kesti. Daha sonra ikili çocukların gözü önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda gözü dönen adam çocuklara aldırış etmeden yanında getirdiği bıçakla eski karısını defalarca bıçaklamaya başladı.