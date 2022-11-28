Filmleri aratmayan sahtecilik hikayesi! Sahte kartlarla ameliyatlara girdi dikişi bile attı





Liseden 2021'de mezun oldum. Ailem tıp fakültesinde okumamı çok istiyordu. Ancak sınavda başarılı olamadım.

Ailemin güvenini sarsmamak için evde sorun olmasın diye Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığımı söyledim. Gerçek sınav belgesi üzerinde telefonla oynama yaptım. Sahte bir belge hazırladım.

İstanbul'a gittim. Fatih'te bir yurda yerleştim. Kendimi tıp öğrencisi olarak tanıttım. Öğrenci belgesi istediler, "Getireceğim" diye oyaladım.

Yurtta, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde okuyan öğrencilerle kaldım. Sık sık Çapa Tıp Fakültesi'ne gittim. Oradaki öğrencilerle arkadaşlık kurdum.

Okula girebilmek için Eminönü'nde bir handa kendime kimlik kartı yaptırdım. Üstüne 'Ayşem' yazdırdım. Plaketleri de Instagram'dan bir sayfa ile görüşerek yaptırdım.

Okula gitmediğim zamanlarda part time başka yerlerde çalıştım.

2021'in kasım ayında annem hastalandı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdük. Burada acil servisteki N.Ö. isimli hekime kendimi doktor olarak tanıttım.

Sonra birkaç kez daha hastaneye gittim. Acil serviste vakit geçirdim. Doktor F.Ç. bana izin verdi.

2022 Haziran ayında Dr. M.K.'nin odasına gittim. Kendimi Çapa Tıp Fakültesi mezunu doktor olarak tanıttım. TUS sınavında 81 puan aldığımı söyledim. Sahte sonuç belgesini yine telefonda oynama yaparak oluşturdum. Bana inandı.

Dr. M.K. izin verince Çocuk Cerrahisi bölümüne gidip gelmeye başladım. Muayenelere katıldım. Ameliyatlara girdim. Dikiş işlemini bizzat yaptım.

Zamanla herkesin güvenini sevgisini kazandım. Doktorun odasının anahtarı bile bendeydi.

12 Kasım'da Dr. M.K.'nin sekreteri beni çağırdı. Gerçek adımı sorunca oyunumun ortaya çıktığını anladım.

Gerçeği itiraf edince bana verdikleri kaşeyi aldılar.