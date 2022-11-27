İstanbul'a aralık ayının kaçında kar yağacak? İstanbul ilk kar yağışı ne zaman? İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ ve birçok il etkilenecek!

İstanbul kar yağışı için aramalar hız kazandı. Meteoroloji tarafından ilk kar yağışı için tarih verildi. Bu kapsamda İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli ve Çanakkale'de yoğun yağış bekleniyor. Peki, İstanbul ilk kar yağışı ne zaman? İstanbul'a aralık ayının kaçında kar yağacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Ülke genelinde soğuk havalar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlarken megakent İstanbul'a ilk karın ne zaman düşeceği ise büyük merak konusu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Meteorolojik kaynaklar, Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provasının yapılacağını, özellikle Aralık'ın 20'sinden sonra ise La Nina kışının etkisini yansıtmaya başlayacağını kaydediyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli ve Çanakkale ocak ayında yoğun kar alacak.
Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlarken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı için gözler Meteoroloji'ye çevrildi.