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    • Yaşam
    • 27.11.2022 15:21
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    • 27.11.2022 15:26
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    Gaziantep'te skandal olay! Cani anne 5 yaşındaki çocuğuna işkence yapıp aç bırakmış

    Son dakika haberleri... Gaziantep’te annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkence maruz kalan 5 yaşındaki çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

    Cani anne çocuğuna işkence yapıp aç bırakmış

    Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmayan baba Cihan Y. eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde buldu.

    Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor.

    Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Olayla ilgili iddialara göre, babanın bir kaç gündür köyde zeytin toplamaya gittiğini o esnada annesinin kız çocuğuna işkence ederek aç bıraktığını öğrenildi. Öte yandan, çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne F.Y.'nin ise raporlu olduğunu öğrenildi.
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        Haberler Yaşam Gaziantep'te skandal olay! Cani anne 5 yaşındaki çocuğuna işkence yapıp aç bırakmış
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