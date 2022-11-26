Konya'daki barınakta kürekle köpeği öldüren iki cani tutuklandı

Türkiye, dün sosyal medyada yayınlanan görüntülerle sarsıldı! Öyle ki Konya'daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir görevli eline küreği aldı! Barınakta yaşayan bir köpeğin kafasına acımadan defalarca vurarak ölümüne yol açtı. Kanlar içinde kalan köpek, başka bir görevli tarafından sürüklenerek çöpe atıldı! Geçtiğimiz hafta çekildiği belirlenen o görüntüler, vicdanları yaraladı. Yaşanan bu vahşete, başta hayvan severler olmak üzere tüm Türkiye'den tepki yağdı. Bunun üzerine yetkililer düğmeye bastı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Hayvana işkence yaptığı belirlenen Murat B. ve Sefa Ç. tutuklandı. Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.'nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D. de açığa alındı. Konya Büyükşehir Belediyesi "Olay, duyulduğu ilk andan itibaren, tüm yönleriyle incelenmiş, sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Olay, hassasiyetiyle takip edilmektedir" açıklaması yaptı.