İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesi merkezli, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Saat 04.10'daki depremin derinliği 9,18 kilometre olarak ölçüldü.



İzmirlileri uykudan uyandıran depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı.



İşte son depremler listesi;





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN