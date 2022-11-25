Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesi merkezli, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.10'daki depremin derinliği 9,18 kilometre olarak ölçüldü.
İzmirlileri uykudan uyandıran depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı.
İşte son depremler listesi;
- Yaşam
- 26.11.2022 04:39
- -
- Son Güncelleme:
-
- 26.11.2022 04:39
İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.10'daki depremin derinliği 9,18 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesi merkezli, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.