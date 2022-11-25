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    • Yaşam
    • 26.11.2022 04:39
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    • 26.11.2022 04:39
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    İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.10'daki depremin derinliği 9,18 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

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    Haberler Yaşam İzmir'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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