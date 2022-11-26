Hayatını çaldılar! SMA hastası minik Berinay'ın tedavisi için toplanan paraya hastaneye gönderilmedi tedavi yarım kaldı

Ankara'da yaşayan Zehra-Burak Özkesemen çifti, 2.5 yıl önce kızları Berinay'ı kucaklarına aldı. Ancak küçük yavrunun SMA hastası olduğu anlaşıldı. Yaşaması, Dubai'deki gen tedavisine bağlıydı. Bunun için gerekli olan 1 milyon 800 bin doların yüzde 65'i Türkiye'de, kalan kısmı ise Almanya'da Hayalin Hayalimdir Derneği'nce toplandı. Aile soluğu Dubai'de aldı. Tam tedavi başlanacakken bir skandal yaşandı! Dernek, parayı hastaneye ödemediği için Berinay'ın tedavisi yarım kaldı! Apar topar Ankara'ya dönmek zorunda kalan aile, derneğe dava açtı. Baba Burak Özkesemen, "Kızımıza verdiğimiz sözü yerine getiremedik. Hayallerimiz yarım kaldı" diyerek ağladı. Dernek yöneticisi Sefer Çelik ise 'dolandırıcılık' iddialarını yalanladı. "Bir iş adamı söz verdiği bağışı yapmadığı için bu mağduriyet yaşandı" ifadesini kullandı.