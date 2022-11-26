Hayatını çaldılar! SMA hastası minik Berinay'ın tedavisi için toplanan paraya hastaneye gönderilmedi tedavi yarım kaldı

Ankara'da yaşayan Zehra-Burak Özkesemen çifti, 2.5 yıl önce kızları Berinay'ı kucaklarına aldı. Ancak küçük yavrunun SMA hastası olduğu anlaşıldı. Yaşaması, Dubai'deki gen tedavisine bağlıydı. Bunun için gerekli olan 1 milyon 800 bin doların yüzde 65'i Türkiye'de, kalan kısmı ise Almanya'da Hayalin Hayalimdir Derneği'nce toplandı. Aile soluğu Dubai'de aldı. Tam tedavi başlanacakken bir skandal yaşandı! Dernek, parayı hastaneye ödemediği için Berinay'ın tedavisi yarım kaldı! Apar topar Ankara'ya dönmek zorunda kalan aile, derneğe dava açtı. Baba Burak Özkesemen, "Kızımıza verdiğimiz sözü yerine getiremedik. Hayallerimiz yarım kaldı" diyerek ağladı. Dernek yöneticisi Sefer Çelik ise 'dolandırıcılık' iddialarını yalanladı. "Bir iş adamı söz verdiği bağışı yapmadığı için bu mağduriyet yaşandı" ifadesini kullandı.
'TRİP'ÜN
İran'da yaklaşık 3 aydır devam eden Mahsa Amini protestoları, Katar'daki 2022 FİFA Dünya Kupası'na taşındı! Pazartesi günü İngiltere'yle karşılaşan İran milli takımı, maç öncesindeki seremonide milli marşlarını okumadı. Ancak takım, önceki gün İran'ın Birinci Lig futbolcularından Vurya Gafuri'nin "Rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçundan tutuklanması üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Dün gerçekleşen Galler maçı öncesi milli marşı okuyan takım, herkesi şaşırttı. Öte yandan İranlı taraftarlar tribünlerden 'kadınların yaşamına özgürlük' sloganları attı.
ARALIK KORKUSU
Amerikan medyası, 8 Temmuz'dan itibaren her ayın 8'inde üzücü ve tehlikeli bir olay yaşandığına dikkat çekti.
8 Temmuz: Şinzo Abe öldürüldü...