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    Hayatını çaldılar! SMA hastası minik Berinay'ın tedavisi için toplanan paraya hastaneye gönderilmedi tedavi yarım kaldı

    Berinay Özkesemen, SMA’lı dünyaya geldi. Çare ise Dubai’deydi. Tedavi için tam 1 milyon 800 bin dolar denkleştirildi. Ancak bu para hastaneye bir türlü gönderilmedi! Hayalleri yarım kalan aile, isyan etti: Kızımıza verdiğimiz sözü tutamadık. İşte sizler için yurttanve dünyadan derlediğimiz 26 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Hayatını çaldılar

    Ankara'da yaşayan Zehra-Burak Özkesemen çifti, 2.5 yıl önce kızları Berinay'ı kucaklarına aldı. Ancak küçük yavrunun SMA hastası olduğu anlaşıldı. Yaşaması, Dubai'deki gen tedavisine bağlıydı. Bunun için gerekli olan 1 milyon 800 bin doların yüzde 65'i Türkiye'de, kalan kısmı ise Almanya'da Hayalin Hayalimdir Derneği'nce toplandı. Aile soluğu Dubai'de aldı. Tam tedavi başlanacakken bir skandal yaşandı! Dernek, parayı hastaneye ödemediği için Berinay'ın tedavisi yarım kaldı! Apar topar Ankara'ya dönmek zorunda kalan aile, derneğe dava açtı. Baba Burak Özkesemen, "Kızımıza verdiğimiz sözü yerine getiremedik. Hayallerimiz yarım kaldı" diyerek ağladı. Dernek yöneticisi Sefer Çelik ise 'dolandırıcılık' iddialarını yalanladı. "Bir iş adamı söz verdiği bağışı yapmadığı için bu mağduriyet yaşandı" ifadesini kullandı.



    'TRİP'ÜN
    İran'da yaklaşık 3 aydır devam eden Mahsa Amini protestoları, Katar'daki 2022 FİFA Dünya Kupası'na taşındı! Pazartesi günü İngiltere'yle karşılaşan İran milli takımı, maç öncesindeki seremonide milli marşlarını okumadı. Ancak takım, önceki gün İran'ın Birinci Lig futbolcularından Vurya Gafuri'nin "Rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçundan tutuklanması üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Dün gerçekleşen Galler maçı öncesi milli marşı okuyan takım, herkesi şaşırttı. Öte yandan İranlı taraftarlar tribünlerden 'kadınların yaşamına özgürlük' sloganları attı.

    ARALIK KORKUSU
    Amerikan medyası, 8 Temmuz'dan itibaren her ayın 8'inde üzücü ve tehlikeli bir olay yaşandığına dikkat çekti.



    8 Temmuz: Şinzo Abe öldürüldü...



        8 Ağustos: Trump'ın Mara- Lago'daki malikanesine 40'tan fazla FBI ajanı girerek 9 saatlik bir arama yaptı. Baskın sonrası Trump, devlet sırlarını
        çalmakla suçlandı.



        8 Eylül: Kraliçe II. Elizabeth öldü.



        8 Ekim: Kırım Kerj Köprüsü Havaya uçuruldu...



            8 Kasım: Evelyn de Rothschild öldü.



            OLENA SAĞLIK
            Ukraynalı Olena Erkun, 1995'te Danylo Halytsky Lviv Ulusal Tıp Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı. Çocuk sağlığı alanında uzmanlık yaptı. 20 yıl boyunca ülkesindeki çeşitli hastanelerde görev yaptı. 2015'te ise Türk veteriner hekimle tanıştı. Evlenerek İstanbul'a taşındı. Ülkemizdeki denklik sınavında da başarılı olarak Hakkari'ye atandı. Mesleğini tutkuyla sürdürdüğünü belirten Dr. Erkun, "Burayı çok beğendim. İnsanları çok iyi, sabırlı ve saygılı. Hiç şikayetçi değilim" dedi.



            DEHŞETKONDU
            İstanbul Şişli'de polis ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta bulunan bir eve gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, uzun süredir gecekonduda oturduğu öğrenilen bir erkek ve iki kadının cesedini buldu. Pompalı tüfekle vurulmuş olduğu değerlendirilen cesetlerin Vahit A. (45), Tülay V. (17) ve Merve Ö. (27) ait oldukları öğrenildi. Yapılan incelemede Vahit A. ve yanında bulunan iki kadının pompalı tüfekle başlarından vurulmuş oldukları belirlendi. Olayla ilgili operasyon başlatan emniyet, katil yada katillerin yakalanması için harekete geçti.



                PARÇALAR BİRLEŞTİ!
                Ankara'da müzisyen Onur Şener, yaklaşık 2 ay önce barda istek şarkı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda cam kırığı fark edildi. Toplanan kırıklar, renk, kalınlık, desen, malzeme ve kesitlerine göre tasnif edildikten sonra iki bardak meydana geldi. Bardaklarda kavga sırasında tarafları ayırdığını iddia eden tutuklu sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in parmak izleri ile Şener'in DNA'sı bulundu. İlker K'nin kullandığı bardak ise küçük parçalara bölündüğü için aynı işleme tabi tutulmadı.



                NE YAPTINIZ ÇOCUKLAR!
                Antalya'da Mehmet B.S'nin (17) kullandığı otomobil, sokakta atıl durumdaki su terfi istasyonunun duvarına çarptı. 3 genç, yaralandı. Aracın kapıları kesilerek yaralılar çıkartıldı. Emirhan Topalak (14), kurtarılamadı. Mehmet B.S. ve Hasan H.E.'nin (17) durumlarının ağır olduğu bildirildi.



                ENSON NE OLUR!
                Adı: Enson... Soyadı: Çoban... Amasya'da yaşıyor. İsmini duyanlar şaşırıyor, inanmıyor! Talihsiz adam, isyan ediyor: Kimlik bunalımındayım!



                    900 BİN DEVRETTİ
                    10 bilen çıkmayınca 900 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 869'ar, 8 bilenler 253'er, 7 bilenler 45'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                    VURGUN EMLAK!
                    Dolandırıcılar 100 bin TL'lik devremülkü satma vaadiyle 71 kişiyi kandırdı. 6 milyon liralık vurgun yaptı.

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                    Oryantiring turnuvasında zamana karşı yarış
                    Haberler Yaşam Hayatını çaldılar! SMA hastası minik Berinay'ın tedavisi için toplanan paraya hastaneye gönderilmedi tedavi yarım kaldı
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