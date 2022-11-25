Türkiye'nin parlak beyniydi! Gamze Yağlıoğlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Antalya'da yaşayan grafiker Gamze Yağlıoğlu (29), geçen yıl oturduğu apartmanın 6. katından düşerek yaşamını yitirdi. Ölümü şüpheli bulunan olayla ilgili 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu (28) tutuklandı. Savcı, Yağlıoğlu ile ilgili hazırladığı iddianamede genç kadının eşi tarafından balkondan itildiğini ortaya çıkardı. İddianamede düşme anı ile şüphelinin çıkış anı arasında 1 dakika 39 saniye fark bulunduğu, Gamze'nin düşmesi ile birlikte olay yerini tesadüfen terk etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca genç kadının tırnaklarından alınan örnekler ile şüphelinin DNA profilinin uyuştuğuna yer verildi. Gamze'yi balkondan aşağıya iterek öldürdüğü, sonrasında suçu üzerinden atmak için evden çıktığı, kısa bir süre sonra geri geldiği, geldikten 6 dakika sonra Gamze'nin cesedinin yanına gittiği tespit edildi. Alper Yağlıoğlu'nun daireye çıkış, daireden iniş ve cesedin bulunduğu yeri eliyle koymuş gibi bulmasının 6 dakika içinde olmasının mümkün olmadığına yer verildi. Tutuklu Alper Yağlıoğlu ise verdiği ifadelerde eşinin intihar ettiğini belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Savcı, Alper Yağlıoğlu'nun müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

Erdoğan ÖZTÜRK

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