Emlak zengini babasından servet değil borç kaldı





ADINI BİLE DEĞİŞTİRDİ...

Bunun üzerine Yüksel S., 2005'te avukatı vasıtasıyla Nişancı'ya yeniden babalık davası açtı. DNA testi sonucunda Turgay Nişancı'nın, Yüksel S.'nin babası olduğu kanıtlandı. Yüksel S., Recep Nişancı adını aldı ve Turgay Nişancı'nın varisleri arasına yazıldı! Ancak emlak zengini Nişancı, 2014'te hayata gözlerini kapadı! 2006 ve 2016'da iki vasiyetname hazırladığı ve Recep Nişancı'ya mirasından pay vermediği ortaya çıktı! Vasiyetnameye itiraz eden Nişancı, bankadan evine gelen 1 milyon 600 bin liralık borç tebligatını görünce hayatının şokunu yaşadı! İsyan bayrağını açtı: Bu borçla hiç alakam yokken mağdur edildim. Bu çile son bulsun. Babamın kemikleri sızlıyor.

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