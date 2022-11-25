Tarih kokan şehir Tokat! Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle seyahat rotaları arasında yerini alıyor

TOKAT KALESİ
Roma Dönemi'nde yol güvenliği için kurulmuş olan kale yaklaşık 500 yıl Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1074'te Danişmend Melik Gazi tarafından fethedilen kale kısa aralıklarla el değiştirmiş, Danişmend, Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Kadı Burhanettin ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerine kurulu kale doğal bir hisar durumundadır. Osmanlılara yenik düşen Eflak (Romanya) krallığı prensi olan ve 'Kont Drakula' olarak bilinen 3. Vlad Drakul, burada 4 yıl gözetim altında tutulmuştur.
BALLICA MAĞARASI
Yaşı 3.4 milyon yıl olarak belirlenen Ballıca Mağarası, dünyadaki benzerlerinin içinde özel bir konuma sahiptir. 10 bin metrekare yüzölçüme sahip, gezilip görülebilen kısmı 94 metre yüksekliğinde olan mağaranın en önemli karakteristik özelliği 'soğan sarkıt' oluşumlarına sahip olmasıdır. Mağaranın bir diğer önemli özelliği koloniler halinde yaşayan cüce yarasaların bulunmasıdır.
KAZ GÖLÜ
Kaz Gölü, göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı kuş türlerine konaklama imkanı sağlıyor. Kuluçka dönemlerini Kaz Gölü'nde geçiren göçmen kuşların geçişleri Mart ayı içinde başlıyor, Mayıs ayı başlarına kadar devam ediyor. Kaz Gölü Kuş Cenneti Projesi kapsamında bir ziyaretçi evi ve iki kuş gözetleme kulesi bulunuyor.