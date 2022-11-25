Tarih kokan şehir Tokat! Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle seyahat rotaları arasında yerini alıyor

TOKAT KALESİ

Roma Dönemi'nde yol güvenliği için kurulmuş olan kale yaklaşık 500 yıl Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1074'te Danişmend Melik Gazi tarafından fethedilen kale kısa aralıklarla el değiştirmiş, Danişmend, Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Kadı Burhanettin ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerine kurulu kale doğal bir hisar durumundadır. Osmanlılara yenik düşen Eflak (Romanya) krallığı prensi olan ve 'Kont Drakula' olarak bilinen 3. Vlad Drakul, burada 4 yıl gözetim altında tutulmuştur.