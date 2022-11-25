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    Tarih kokan şehir Tokat! Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle seyahat rotaları arasında yerini alıyor

    Karadeniz Bölgesi’nin turistik kentlerinden Tokat, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle seyahat rotaları arasında yerini alıyor. Köklü tarihe sahip Tokat’ta gezilecek çok sayıda yer bulunuyor...

    Tarih kokan şehir

    TOKAT KALESİ
    Roma Dönemi'nde yol güvenliği için kurulmuş olan kale yaklaşık 500 yıl Bizans egemenliğinde kalmıştır. 1074'te Danişmend Melik Gazi tarafından fethedilen kale kısa aralıklarla el değiştirmiş, Danişmend, Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Kadı Burhanettin ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerine kurulu kale doğal bir hisar durumundadır. Osmanlılara yenik düşen Eflak (Romanya) krallığı prensi olan ve 'Kont Drakula' olarak bilinen 3. Vlad Drakul, burada 4 yıl gözetim altında tutulmuştur.



    BALLICA MAĞARASI
    Yaşı 3.4 milyon yıl olarak belirlenen Ballıca Mağarası, dünyadaki benzerlerinin içinde özel bir konuma sahiptir. 10 bin metrekare yüzölçüme sahip, gezilip görülebilen kısmı 94 metre yüksekliğinde olan mağaranın en önemli karakteristik özelliği 'soğan sarkıt' oluşumlarına sahip olmasıdır. Mağaranın bir diğer önemli özelliği koloniler halinde yaşayan cüce yarasaların bulunmasıdır.



    KAZ GÖLÜ
    Kaz Gölü, göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı kuş türlerine konaklama imkanı sağlıyor. Kuluçka dönemlerini Kaz Gölü'nde geçiren göçmen kuşların geçişleri Mart ayı içinde başlıyor, Mayıs ayı başlarına kadar devam ediyor. Kaz Gölü Kuş Cenneti Projesi kapsamında bir ziyaretçi evi ve iki kuş gözetleme kulesi bulunuyor.



        YAĞIBASAN MEDRESESİ
        Danişmend Beyliği'nden Nizamettin Yağıbasan'ın Tokat ve Niksar'da yaptırdığı iki medresedir. Çukur Medrese olarak da bilinir. Kapalı avlulu Anadolu medreselerinin ilk örneklerinden olması açısından önemlidir.



        YEŞİLIRMAK KÖPRÜSÜ
        Şehrin kuzeyinde Yeşilırmak üzerindedir. Selçuklu döneminin ihtişamlı eserlerinden olan Yeşilırmak Köprüsü, kesme taştan yapılmış olup, 5 kemerli 151 metre uzunluğunda ve 7 metre enindedir. Halen kullanılmaktadır.



        YAYLALAR
        Topçam, Batmantaş, Akbelen (Bizeri), Dumanlı, Çamiçi, Selemen, Bozcalı, Kızılcaören, Çevreli, Boğalı gibi Tokat ili sınırları içerisinde bulunan pek çok yaylaya bir zamanlar hayvancılık için gidilirken, artık buralar Tokat merkezinde yaşayanlar ve gezginler için dinlence alanı haline de dönüşmüştür.

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        Haberler Yaşam Tarih kokan şehir Tokat! Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle seyahat rotaları arasında yerini alıyor
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