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    • Yaşam
    • 25.11.2022 08:14
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    • 25.11.2022 08:14
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    Ordu'da gece saatlerinde sokak ortasında esrarengiz cinayet! Bir anda silahlar patladı

    Ordu'da bir fırıncı gece saatlerinde evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelirken, fırıncının hayatını kaybettiği belirlendi.

    Gece saatlerinde sokak ortasında esrarengiz cinayet

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde silahlı saldırıyla uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Efkaf Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede fırıncı esnafı olan Orhan Çelik, evine gittiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan Çelik'in cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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    Haberler Yaşam Ordu'da gece saatlerinde sokak ortasında esrarengiz cinayet! Bir anda silahlar patladı
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