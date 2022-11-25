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    20 yıl önce 0,5 puanla bütünlemeye bırakan edebiyat öğretmene sürpriz kutlama

    20 yıl önce 0,5 puanla bütünlemeye bırakan edebiyat öğretmenine sürpriz kutlama yaptı. Kayhan Avınca, “İnat ettim. 20 yıl sonra edebiyat öğretmeni olarak karşınızdayım” ifadesini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Edebiyat yaptı!

    Kars Cumhuriyet Lisesi'nde okurken 2002- 2003 eğitim öğretim döneminde 45 puan barajı olan edebiyat dersinden 0,5 puanla bütünlemeye kalan Kayhan Avınca, bütünleme sınavında sınıfını geçti. Lise sonrası 2010 yılında girdiği üniversite sınavında Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni kazanan ve 2014 yılında mezun olan Avınca, edebiyat öğretmeni oldu. Kars'ta özel bir okulda öğretmenlik yapan Kavınca, kendisini bütünlemeye bırakan öğretmeni Yalçın Kartarı'ya öğretmenler günü sebebiyle yıllar sonra sürpriz yaptı. Kartarı'nın görev yaptığı liseye çiçekle gelen Avınca, sınıfın kapısını çalarak içeri girdi. Hocasının kendisini tanıyamadığı Avınca, "Cumhuriyet Lisesi 421 numaralı öğrenciniz Kayhan Avınca" diyerek kendini tanıttı. Öğrencisini hatırlayan Kartarı, duygusal anlar yaşadı. Kavınca, "Beni bir edebiyat hocası bıraktı. Ben de edebiyat hocası olacağım' dedim ve 20 yıl sonra edebiyat öğretmeni olarak karşınızdayım. 8 yıllık edebiyat öğretmeniyim. Benim hayatımda, edebiyat öğretmeni olmamdaki kırılma noktası buydu" dedi.



    SMA MÜJDESİ
    SMA hastaları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Koca, "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı.



    59 BİN ATAMA YAPACAĞIZ
    Bakan Koca, sağlık çalışanı atamalarıyla ilgili olarak, "En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz" dedi.



        SARI ALARM
        Mega kent İstanbul'da taksi çilesi bitmedi! Kısa mesafe kabul etmeyen, müşteri seçen her fırsatta yolu uzatıp fazla ücret almak isteyen taksiciler, vatandaşı canından bezdirdi! Ekim ayında da model Deniz Sarı (26) ve arkadaşı Sıla Özer, Beşiktaş'ta eğlendikten sonra eve gitmek için taksici Fikret S.'nin aracına bindi. İddiaya göre gideceği mesafenin kısa olmasına sinirlenen taksici, iki arkadaşa ters davranmaya başladı ardından plastik poşet içinde olan şişeden alkol içti! Ardından ikiliyi, Dikilitaş parkı yakınlarında araçtan indirmek istedi. İki arkadaşın duruma itiraz etmesi üzerine "Sizi Mecidiyeköy'e kadar götüreyim de görün" diyerek gaza bastı, araçtan inmelerine de izin vermedi! Çevredeki araçların sürücülerinin yardımıyla kurtulan Sarı ve arkadaşı durumu polise bildirdi. Ferit S. suçlamayı reddetti. Olayla ilgili soruşturmanın başladığı belirtildi. DİLEK YAMAN DEMİR



        İRAN'DAN GERİ ADIM
        İran'da gösteriler nedeniyle 400 kişi can verdi. Siyasi tutuklu ve protestocuların gönderildiği Evin Cezaevi'nde ise gösteriler nedeniyle geçen ay yangın çıkmıştı. Yangınla ilgili cezaevinin en ünlü tutukluları hakkında ilginç detaylar ortaya çıktı. İran asıllı Amerikalı Bekir Namazi, oğlu Siamak Namazi ve Emad Sharghi de vardı. İranlı yetkililer, "Bir daha asla özgür kalamaz" dediği Bekir Namazi'yi Umman'a gönderdi. ABD'nin defalarca serbest kalması için çağrı yaptığı Siamak Namazi'nin ise yangın sonrası ev hapsine alındığı ortaya çıktı.



        TWİTTER'A 'MARKA'J!
        Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ABD'deki ayrışma bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dünyaca ünlü markaların Twitter'da reklam faaliyetlerini durdurması trendini başlatanlar arasında ilaç şirketi Pfizer ve atıştırmalık üreticisi Mondelêz ilk sıralarda yer aldı. Bu markaları General Mills, Volkswagen Group, Audi ve General Motors gibi şirketler izledi. Bu arada Coca Cola ve Unilever gibi şirketlerin reklam satın almalarıyla ilgilenen Interpublic Group da birlikte çalıştığı markalara Twitter'da reklam aktivitelerini durdurmayı önerdi. Mevcut CEO Parag Agrawal'ın işine de son veren Musk, 3 danışmanıyla dün yaklaşık 5 saat süren bir toplantı yaptı. Musk, dev markaların bu kararının tamamen siyasi olduğunu ve bu atağı beklediklerini danışmanlarıyla paylaştı. Başta Washington Post olmak üzere birçok gazetede Musk'ın bu kadar büyük marka ile bir savaşa girmeyeceğine dikkat çekildi.



            YOK ARTIK!
            Kayseri'de öğretmen Melek Özdemir, dün meslektaşı Feraye Akgül ve kızı Damla Akgül ile 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir restoranda kahvaltı yaptı. Daha sonra otomobille okula gitmek için yola çıktı. Ancak kontrolünden çıkan araç, korkulukları yıktı. 5 metre yükseklikten çakıldı. Araç, istinat duvarı ile Yaman Dede Camii'nin duvarının arasına sıkıştı. 3 kişi, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Hastaneye kaldırıldı.



            SUÇLU DENİZ!
            İstanbul Pendik'te Oğuzhan Doğan (28), geçen yıl denize girdiği sırada arkadaşının pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Genç adam, bir süre çırpınıp kayıplara karıştı. Doğan'ın dalgıçlarca çıkarılan cansız bedeninde çok sayıda köpek dişi izi gören ailesi, şikâyetçi oldu. Adli Tıp Kurumu, Oğuzhan'ın suda boğularak hayatını kaybettiğini ifade etti. Savcılık ise 'Pitbull değil Oğuzhan kusurlu' dedi. Köpeğin yasak cins olmasının tek başına suç oluşturmaya yetmeyeceğini aktararak takipsizlik kararı verdi. Arzu KAYA



            10.3 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 10 milyon 313 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 968'er, 4 bilenler 736'şar, 3 bilenler 38'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                'JAP'ON NUMARA
                JApon Milli Takımı, Dünya Kupası'na katıldı. Taraftarları stattaki çöpleri topladı. Futbolcuları ise Almanya'yı 2-1 yenmeyi başardı. Ama şımarmadı. Tam aksine soyunma odasını tertemiz yaptı. Kültürlerinde "onur" sembolü olan origamiden 11 turna kuşu yapıp bıraktı. Altına da Arapça "Teşekkürler" yazdı.



                GÖZLERİNDEN ÖPERİZ ZİVER
                Rize'de görme engelli Ziver Hacıoğlu, üniversiteyi tamamladı. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olup göreve atandı. Sözleri ile herkesi aydınlattı: Öğretmenlik, benim için bir ışık taşıma durumu. Elinde bir ışık var. Hem kendini hem de çevreni aydınlatıyorsun. Benim ışığım da ailem oldu.

                CÜZDAN AZABI!
                Sakarya'da Gökhan A, 5 ay önce kahvehanede bir cüzdan fark etti. Günlerce uğraştıktan sonra cüzdanı sahibine verdi. Karşılığında teşekkür bekledi. Ancak hakkında 'Hırsızlık' suçundan dava açıldığını öğrendi. Mahkeme, 4.5 yıla kadar hapsi istenen adam için "İyiliğin suç haline dönüşmesi düşünülemez" ifadesiyle beraat kararı verdi. Seda Nur GÜNAYDIN

                YKS 2023 17 HAZİRAN'DA
                ÖSYM, sınav takvimini belirledi. YKS oturumlarının 17-18 Haziran'da yapılacağı kaydedildi.

                'AŞI'RI ÖNEMLİ!
                ABD'li bilim insanı Dr. Jonathan Landsman'dan şok iddia: COVID-19 aşıları uyuyan kanser hücrelerini uyandırıyor.

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                Haberler Yaşam 20 yıl önce 0,5 puanla bütünlemeye bırakan edebiyat öğretmene sürpriz kutlama
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