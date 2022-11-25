20 yıl önce 0,5 puanla bütünlemeye bırakan edebiyat öğretmene sürpriz kutlama

Kars Cumhuriyet Lisesi'nde okurken 2002- 2003 eğitim öğretim döneminde 45 puan barajı olan edebiyat dersinden 0,5 puanla bütünlemeye kalan Kayhan Avınca, bütünleme sınavında sınıfını geçti. Lise sonrası 2010 yılında girdiği üniversite sınavında Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ni kazanan ve 2014 yılında mezun olan Avınca, edebiyat öğretmeni oldu. Kars'ta özel bir okulda öğretmenlik yapan Kavınca, kendisini bütünlemeye bırakan öğretmeni Yalçın Kartarı'ya öğretmenler günü sebebiyle yıllar sonra sürpriz yaptı. Kartarı'nın görev yaptığı liseye çiçekle gelen Avınca, sınıfın kapısını çalarak içeri girdi. Hocasının kendisini tanıyamadığı Avınca, "Cumhuriyet Lisesi 421 numaralı öğrenciniz Kayhan Avınca" diyerek kendini tanıttı. Öğrencisini hatırlayan Kartarı, duygusal anlar yaşadı. Kavınca, "Beni bir edebiyat hocası bıraktı. Ben de edebiyat hocası olacağım' dedim ve 20 yıl sonra edebiyat öğretmeni olarak karşınızdayım. 8 yıllık edebiyat öğretmeniyim. Benim hayatımda, edebiyat öğretmeni olmamdaki kırılma noktası buydu" dedi.
SMA MÜJDESİ
SMA hastaları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Koca, "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı.
59 BİN ATAMA YAPACAĞIZ
Bakan Koca, sağlık çalışanı atamalarıyla ilgili olarak, "En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz" dedi.