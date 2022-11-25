20 yıl önce 0,5 puanla bütünlemeye bırakan edebiyat öğretmene sürpriz kutlama





TWİTTER'A 'MARKA'J!

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ABD'deki ayrışma bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dünyaca ünlü markaların Twitter'da reklam faaliyetlerini durdurması trendini başlatanlar arasında ilaç şirketi Pfizer ve atıştırmalık üreticisi Mondelêz ilk sıralarda yer aldı. Bu markaları General Mills, Volkswagen Group, Audi ve General Motors gibi şirketler izledi. Bu arada Coca Cola ve Unilever gibi şirketlerin reklam satın almalarıyla ilgilenen Interpublic Group da birlikte çalıştığı markalara Twitter'da reklam aktivitelerini durdurmayı önerdi. Mevcut CEO Parag Agrawal'ın işine de son veren Musk, 3 danışmanıyla dün yaklaşık 5 saat süren bir toplantı yaptı. Musk, dev markaların bu kararının tamamen siyasi olduğunu ve bu atağı beklediklerini danışmanlarıyla paylaştı. Başta Washington Post olmak üzere birçok gazetede Musk'ın bu kadar büyük marka ile bir savaşa girmeyeceğine dikkat çekildi.