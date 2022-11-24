5 yıldır peşini bırakmadığı eski sevgilisinin kabusu oldu! Pencereden sallayarak tehdit etti

Benim camları kırdı annesi taktırdı. Yine geçen pazar akşamı camı kırdı. Kızımı alıp götürüyor bırakmıyor. Kızım, 'Sen adam olmuyorsun, çalışmıyorsun, etmiyorsun' diyor ama lakin halen kızımın peşinde. Acaba bu akşam gelecek mi? Acaba kızıma zarar verecek mi? diye düşünmekten bıktık. Camı kırıyor, demiri kırdı, çekiyor evime giriyor. Camdan giriyor, kapıdan çıkıyor. Biz polisi arayana kadar kaçıyor. Biz burada her gün olay yaşıyoruz. Polis bunla baş edemiyor. Biz baş edemiyoruz ki, polis etsin. Ya o bizden birini alacak ya da ben onun canını almak zorundayım. Hiç kimsemiz yok, biz ortada kaldık. Orakla camdan elini içeri sallıyor. Gönül'e 'çık' diyor, Gönül 'gelmiyorum istemiyorum, git nefret ediyorum senden' dediği halde, bizim evimize kesici aletle saldırıyor. Komşum olmasa o gün belki benim, belki kızımın cenazesi çıkacaktı" dedi. Gözaltına alınan Haşim K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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