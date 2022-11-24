Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hastane okulunda 14 yıldır görev yapan Ayten öğretmene birçok ödül verildi

    Tayini hastane okuluna çıkan Ayten öğretmen, bazı öğrencilerini hastalıklardan kaybetti. Yaşadığı acı üzerine tayinini istedi. Bu sırada geçirdiği bir kaza sonucu kararını değiştirdi. 14 yıldır aynı okulda görev yapan öğretmene birçok ödül verildi.

    Dilek Yaman Demir
    İyi ki varsın Ayten öğretmen

    Trabzon Akçaabat'taki bir köy okulunda 1996'da öğretmenliğe başlayan Ayten Verep, 2008'de tayini Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi İlköğretim Okuluna çıkınca şok yaşadı. Zira burada sadece 4 sıra, birkaç kitaplık ve birkaç oyuncak vardı. Verep, öğrenme hevesiyle bekleyen çocukları görünce burayı mutluluk yuvası yaptı. Ancak Ayten öğretmenin sevinci kısa sürdü. Eğitim verdiği öğrencileri çeşitli hastalıklardan kaybetti. Öğrencilerini amansız hastalıklara kurban veren Verep, bu acıya dayanamayınca, tayin istemeye karar verdi. Tam da bu günlerde geçirdiği kaza, hayatının dönüm noktası oldu. Ağır bir ameliyat geçiren Verep, hastanede geçirdiği sürede burada öğretmen olmanın ne kadar anlamlı olduğunu keşfetti. Zorlu tedavi sürecinin ardından kendisini, çocuğu gibi gördüğü öğrencileri için hastane ortamını keyifli bir eğitim yuvasına dönüştürmeye vakfetti. Verep, 14 yıldır hastanede tedavi gören çocuklara eğitim vermeyi sürdürürken ulusal ve uluslararası birçok projede yer aldı.



    Ayten öğretmen, "Nasıl çalışırım böyle bir yerde dediğim hastane okulunun, aslında benim için ne kadar hayırlısı olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum" dedi.



    Verep, "Hatay'a Hayat Olalım", "İki Gözüm Öğretmenim", "I'm an Asronaut Space 2020!", "Öykümden Bana Kalanlar", "Değerlerimle Öğreniyorum", "Minik Kalplerde Milli Duygular" ve "Masallarla Öğreniyorum" ödüllerini aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Yaşam Hastane okulunda 14 yıldır görev yapan Ayten öğretmene birçok ödül verildi
        SON DAKİKA