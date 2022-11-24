Hastane okulunda 14 yıldır görev yapan Ayten öğretmene birçok ödül verildi

Trabzon Akçaabat'taki bir köy okulunda 1996'da öğretmenliğe başlayan Ayten Verep, 2008'de tayini Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi İlköğretim Okuluna çıkınca şok yaşadı. Zira burada sadece 4 sıra, birkaç kitaplık ve birkaç oyuncak vardı. Verep, öğrenme hevesiyle bekleyen çocukları görünce burayı mutluluk yuvası yaptı. Ancak Ayten öğretmenin sevinci kısa sürdü. Eğitim verdiği öğrencileri çeşitli hastalıklardan kaybetti. Öğrencilerini amansız hastalıklara kurban veren Verep, bu acıya dayanamayınca, tayin istemeye karar verdi. Tam da bu günlerde geçirdiği kaza, hayatının dönüm noktası oldu. Ağır bir ameliyat geçiren Verep, hastanede geçirdiği sürede burada öğretmen olmanın ne kadar anlamlı olduğunu keşfetti. Zorlu tedavi sürecinin ardından kendisini, çocuğu gibi gördüğü öğrencileri için hastane ortamını keyifli bir eğitim yuvasına dönüştürmeye vakfetti. Verep, 14 yıldır hastanede tedavi gören çocuklara eğitim vermeyi sürdürürken ulusal ve uluslararası birçok projede yer aldı.