Çıtır Çıtır patates kızartması meğer çok kolaymış! Altın sarısı ve efsane lezzetli! Lastik gibi uzayan yağlı ev patatesinden sıkılanlara...

PATATES KIZARTMASINA NEDEN SİRKE KONUR?

Patateslerin daha sert ve kıtır olmasının bir diğer yolu da patatesleri içine birkaç damla sirke damlatılmış soğuk suda biraz bekletmek. Bir süre bu karışımda bekleyen patateslerin daha sert ve diri hale geldiğini görebilirsiniz. Patateslerinizi dondurarak da kıtır kıtır olmalarını sağlayabilirsiniz.