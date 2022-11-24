Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.11.2022 10:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2022 10:48
    ABONE OL

    BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Kasım 2022 Düzce, İstanbul, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Ankara'da okullar tatil mi edildi?

    Sabah saatlerinde yaşanan deprem sonrası okullar tatil edilecek mi sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yaşanan artçı deprem çevre illerden de hissedildi. Peki, 25 Kasım 2022 Düzce, İstanbul, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Ankara'da okullar tatil mi edildi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Düzce'de meydana gelen depremin ardından 3 ilde okullar tatil edildi. Sabah saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardınan okullar merak edildi. Peki, BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Kasım 2022 Düzce, İstanbul, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Ankara'da okullar tatil mi edildi? İşte detaylar!

    DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
    Değerli hemşerilerimiz,

    İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir.

    Hepimize çok geçmiş olsun.

    SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

    Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

    Vali Kaldırım, AA muhabirine, saha araştırmalarına göre şu an kent genelinde hasar bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

        BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

        Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

        ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

        Deprem nedeniyle Kdz. Ereğli'de eğitime bir gün ara verildi!

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

        Kdz. Ereğli Kaymakamlığı merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir."

        24 KASIM OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

        Henüz 24 Kasım'da okulların tatil edileceğine ilişkin haber gelmedi.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Yaşam BUGÜN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Kasım 2022 Düzce, İstanbul, Zonguldak, Bolu, Sakarya, Ankara'da okullar tatil mi edildi?
            SON DAKİKA