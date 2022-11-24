Arzu öğretmensiz öğretmenler günü! Anne Neşe Özsoy teröre lanet yağdırdı: "Allah onların belasını versin"





"ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE SADECE 'ÖĞRETMENLİK' YAZMIŞTI

Konuşmasına tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan anne Neşe Özsoy, "Mesleğini çok seviyordu. Güzel bir öğretmenmiş, arkadaşları öyle söylüyor, kimseyi kırmamış. Gerçekten kırmazdı. Daha nice öğretmenler günü kutlayacağını sanıyorduk ama olmadı. Çok şaşkınız, kelimeler ile bu durumu anlatamam. Çok zor bir şey. Hiç kimse benim kalbimde neler olduğunu bilemez. Ben dik durmaya çalışıyorum, belli etmemeye çalışıyorum ama hiç kolay değil. İlk duyduğum zaman, 'Allah'ım ne olur yaralı olsunlar' dedim. Önce kızım Arzu'nun vefatını öğrendik, bari biri yaşasa ona sarılırız dedik ama sonra torunum Yağmur'u da öğrendik. Çok kötü bir his, hissedemiyorsun. Dünya yıkılmış sanki altında kalmışım gibi… Ancak yapacak bir şey yok. Okulda kızım için anmaya gittiğim zaman güzel bir tören için gitmek isterdim. Okulda da çok üzgünlerdi, müdür bey ağlıyordu, ağlayarak konuşmasını yaptı. Kızım için okulda bir köşe hazırlamışlardı. Kızım için ayakta duruyorum ama içimdeki bu acı hiçbir zaman geçmeyecek. Benimle hep yaşayacak. Üniversite tercihlerinde sadece 'öğretmenlik' yazmıştı. Torunum da hep anasınıfı öğretmeni olmak istiyordu, 'küçük çocukları çok seviyorum' derdi. Kötü söz kullanmak istemiyorum ama Allah onların belasını versin. Bunlar caniler, bir sürü aileye ateş düşürüyorlar. Bir taraftan çok üzülüyorsun diğer taraftan şehit olduğu için gurur duyuyorsun. Velileri bana sarıldılar, ağladılar… Bu durumda mutlu olunmaz ama en azından arkadaşından 'kötüydü' diyen yok" dedi.