Arzu öğretmensiz öğretmenler günü! Anne Neşe Özsoy teröre lanet yağdırdı: "Allah onların belasını versin"

13 Kasım'da okulların ara tatilinde gezmek için İstiklal Caddesi'ne giden öğretmen Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, terör saldırısında hayatını kaybetti. Kızı ve torunundan ayrı geçireceği ilk öğretmenler günü öncesi konuşan Neşe Özsoy, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.
Yurdun dört bir köşesinden teselli mesaj ve telefonları aldığını belirten Özsoy, kızlarının terör saldırısından aylar önce okulda düzenlenen bir programındaki görüntülerini izleyerek özlemini gidermeye çalışıyor.
ARZU ÖZSOY İLE YAĞMUR UÇAR'IN İSİMLERİ OKULLARDA YAŞATILIYOR
Eyüpsultan'da bulunan bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adı, okuluna 800 metre mesafede bulunan Düğmeciler Anaokulu'na verildi. Arzu Özsoy'un kızı Yağmur Uçar'ın adı ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi konferans salonuna verildi. Böylelikle Şehit Anne Arzu Özsoy, kızı lise öğrencisi Şehit Yağmur Uçar'ın isimleri okullarda yaşatılıyor.
"ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE SADECE 'ÖĞRETMENLİK' YAZMIŞTI
Konuşmasına tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan anne Neşe Özsoy, "Mesleğini çok seviyordu. Güzel bir öğretmenmiş, arkadaşları öyle söylüyor, kimseyi kırmamış. Gerçekten kırmazdı. Daha nice öğretmenler günü kutlayacağını sanıyorduk ama olmadı. Çok şaşkınız, kelimeler ile bu durumu anlatamam. Çok zor bir şey. Hiç kimse benim kalbimde neler olduğunu bilemez. Ben dik durmaya çalışıyorum, belli etmemeye çalışıyorum ama hiç kolay değil. İlk duyduğum zaman, 'Allah'ım ne olur yaralı olsunlar' dedim. Önce kızım Arzu'nun vefatını öğrendik, bari biri yaşasa ona sarılırız dedik ama sonra torunum Yağmur'u da öğrendik. Çok kötü bir his, hissedemiyorsun. Dünya yıkılmış sanki altında kalmışım gibi… Ancak yapacak bir şey yok. Okulda kızım için anmaya gittiğim zaman güzel bir tören için gitmek isterdim. Okulda da çok üzgünlerdi, müdür bey ağlıyordu, ağlayarak konuşmasını yaptı. Kızım için okulda bir köşe hazırlamışlardı. Kızım için ayakta duruyorum ama içimdeki bu acı hiçbir zaman geçmeyecek. Benimle hep yaşayacak. Üniversite tercihlerinde sadece 'öğretmenlik' yazmıştı. Torunum da hep anasınıfı öğretmeni olmak istiyordu, 'küçük çocukları çok seviyorum' derdi. Kötü söz kullanmak istemiyorum ama Allah onların belasını versin. Bunlar caniler, bir sürü aileye ateş düşürüyorlar. Bir taraftan çok üzülüyorsun diğer taraftan şehit olduğu için gurur duyuyorsun. Velileri bana sarıldılar, ağladılar… Bu durumda mutlu olunmaz ama en azından arkadaşından 'kötüydü' diyen yok" dedi.