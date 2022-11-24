Kura çekimleri tüm hızıyla devam ederken en merak edilenler arasıbnda TOKİ İstanbul kurası yer alıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yapılan kura çekimlerinin ardından, İstanbul başta olmak üzere diğer büyük şehirlerde yapılacak kura çekimi adayların gündeminde bulunuyor. İşte İstanbul TOKİ kura takvimi...