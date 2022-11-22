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    • Yaşam
    • 23.11.2022 01:47
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    • 23.11.2022 03:09
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    Şişli Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda 12 araç zincirleme kaza yaptı! Çok sayıda kişi yaralandı

    Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda araç zincirleme kaza yaptı. Kazada 8 kişinin yaralandığı bildirildi. D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu. Öte yandan kazanın ardından araçlarda sıkışan 1'i bebek toplam 8 kişinin olay yerindeki itfaiye tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

    Mecidiyeköy D-100 Karayolu’nda zincirleme kaza

    Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 12 araç zincirleme kaza yaptı



    İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

    Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza


    Kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu.



    Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi. Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.



    Öte yandan kazanın ardından araçlarda sıkışan 1'i bebek toplam 8 kişinin olay yerindeki itfaiye tarafından kurtarıldığı öğrenildi.



        Yaralı 8 kişi, aralarında hafif yaralıların da olduğu diğer kişilerle hastaneye sevk edildiği bildirildi.



        Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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