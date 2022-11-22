Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde henüz bilinmeyen nedenle 12 araç zincirleme kaza yaptı
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu.
Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi. Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Öte yandan kazanın ardından araçlarda sıkışan 1'i bebek toplam 8 kişinin olay yerindeki itfaiye tarafından kurtarıldığı öğrenildi.