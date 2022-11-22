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    • Yaşam
    • 22.11.2022 09:21
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    • 22.11.2022 09:21
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    Ayşenur Öğretmen yürekleri dağladı... Karkamış'taki hain saldırı sonrası Ayşenur öğretmen şehit oldu! Ayşenur Alkan kimdir?

    Gaziantep'in Karkamış ilçesi, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler tarafından yeniden hedef alındı. Suriye'nin kuzeyinden 5 roketin düştüğü olayda roketler ilçe merkezindeki bir lise bahçesi ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti. Yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1'i çocuk, 1'i öğretmen 3 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

    takvim.com.tr

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Karkamış'taki saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bir çocuk ve bir öğretmen ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda öğretmenin kimliği açıklandı. Ayşenur Alkan isimli öğretmenin şehit haberinin verilmesiyle tüm ülke yasa boğuldu. Peki , Ayşenur Alkan kimdir? İşte detaylar..

    BAKAN SOYLU: 1'İ ÇOCUK 1'İ ÖĞRETMEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    "7'si polis özel harekat, 1'i komiser olmak üzere 8 güvenlik mensubumuz yaralandı. Gece de Gaziantep'e atıldı, sınır bölgelerine. Ancak herhangi bir isabet almadı. Fakat bugün öğlen üzeri yine sınır ötesinden bir havan atıldı. İlk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından, bunlardan yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1 tanesi de çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine, mahalleye isabet eden havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu."

    BAKAN ÖZER: SINIF ÖĞRETMENİMİZ AYŞENUR ALKAN'I KAYBETTİK

    Milli Eğitim Bakanı Özer de Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu'nun camlarında kırıklar tespit edildiğini açıklarken "Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik" diye konuştu.

        TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR ATEŞ ALTINA ALINDI

        Saldırının ardından teröristlerin bulunduğu noktalar, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

        Teröristlerin ateşlediği bazı roket mermilerinin de sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği öğrenildi,
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        Haberler Yaşam Ayşenur Öğretmen yürekleri dağladı... Karkamış'taki hain saldırı sonrası Ayşenur öğretmen şehit oldu! Ayşenur Alkan kimdir?
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