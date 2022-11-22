Kalpazanlara operasyon! ATM'ler bile sahte olduğunu anlamıyor

SAHTE OLDUKLARI ATM'DE BİLE ANLAŞILMIYOR

Ekipler ayrıca şüphelilerin banka ATM'lerine de sahte para yatırdıklarını, paraların ATM'de bile anlaşılmayacak şekilde kaliteli olduğunu tespit etti.

Bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Belirlenen adreslere tek tek girilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.