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    • Yaşam
    • 22.11.2022 08:55
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    • 22.11.2022 08:57
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    Kalpazanlara operasyon! ATM'ler bile sahte olduğunu anlamıyor

    Son dakika haberleri... Mersin'de kalpazanlara yönelik operasyon düzenlendi. Piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen 16 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirilirken, şahısların yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasa sürdükleri tespit edildi. Ekipler ayrıca şüphelilerin banka ATM’lerine de sahte para yatırdıklarını, paraların ATM’de bile anlaşılmayacak şekilde kaliteli olduğunu tespit etti.

    Sahte para baskını!

    Mersin'de sahte paraları piyasaya süren şahıslara yönelik operasyon başlatıldı.

    Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren şahısları takibe aldı.

    Yaklaşık 6 ay boyunca hem teknik hem de fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte paralarla alışveriş yaptıkları, bu şekilde piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte para sürdüklerini belirledi.

    SAHTE OLDUKLARI ATM'DE BİLE ANLAŞILMIYOR
    Ekipler ayrıca şüphelilerin banka ATM'lerine de sahte para yatırdıklarını, paraların ATM'de bile anlaşılmayacak şekilde kaliteli olduğunu tespit etti.

    Bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Belirlenen adreslere tek tek girilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

    Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Kalpazanlara operasyon! ATM'ler bile sahte olduğunu anlamıyor
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