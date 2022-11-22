İstanbul'da sağanak sonrası trafik çilesi! Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz (Burdur'un batısı hariç), Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 12°C
Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı