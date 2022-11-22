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    • Güncel
    • 22.11.2022 08:45
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    • 22.11.2022 09:52
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    İstanbul'da sağanak sonrası trafik çilesi! Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

    Son dakika haberi! İstanbul'da gece saatlerinde yer yer etkili olan sağanak yağış kentte trafik yoğunluğuna neden oldu. Yağmur nedeniyle Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı. Trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.37 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'e kadar ulaştı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da sağanak sonrası trafik çilesi!

    Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Yer yer etkili olan yağış trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

    Yenibosna-Avcılar İstikameti ile Yenibosna-Bakırköy istikametinde, metrobüs durağında ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Kentin birçok bölgesinde ve Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.




    İSTANBUL'DA SAĞANAK SONRASI TRAFİK ÇİLESİ! VİDEO İZLE

    Trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.37 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76'e kadar ulaştı.

        ESENYURT'TA YAĞIŞLA BİRLİKTE CADDE VE SOKAKLARI SU BASTI, ARAÇLAR YOLDA KALDI
        İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı. Suyun içinde kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı.

        Gece saat 23.30 sıralarında aniden bastıran yağmur, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmur nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle su dolan 1592 Sokak'ta araçlar mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun içinde kalan araçları kurtardı. Kurtarılan araçlarda ufak çaplı hasar oluşurken, otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

        Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de su basan cadde ve sokaklara şerit çekerek trafiğe kapattı. Yollarda su tahliye çalışması başlatıldı.

            OTOMOBİLDE, ÇEKİCİ İLE GİTTİ
            Yoldaki suyun içerisinde otomobili ile mahsur kalan Mustafa Cin, çekici yardımı ile kurtarıldı. Sadece ayaklarının ıslandığını anlatan Mustafa Cin, çekicinin üzerindeki otomobilinden inmedi. Cin, çekicideki otomobille sokaktan ayrıldı. Mustafa Cin, "Biz suya girdik. Araç suyun içinde kaldı. Ayağımız ıslanmaya başladı. İtfaiyeyi aradık geldi bizi çekti. Burada bekledik, çekici çağırdık, şimdi gidiyoruz. Arabanın içinde az bir su var, ayağımız ıslandı sıkıntı yok. Allah başka keder vermesin, dert vermesin" dedi.

            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak çevreleri ve Adana'nın doğu ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            HAVA SICAKLIĞI
            Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

            RÜZGAR
            Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

                KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
                Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
                Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

                BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                MARMARA
                Çok bulutlu, doğusu ile gece saatlerinden sonra Edirne, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

                BURSA °C, 21°C
                Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
                Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KIRKLARELİ °C, 14°C
                Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KOCAELİ °C, 18°C
                Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                EGE
                Çok bulutlu, kuzey Ege'nin iç kesimleri ve Muğla çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, akşam saatlerinden sonra batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

                AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
                Çok bulutlu, sağanak yağışlı

                DENİZLİ °C, 19°C
                Çok bulutlu

                İZMİR °C, 20°C
                Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MUĞLA °C, 17°C
                Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                AKDENİZ
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz (Burdur'un batısı hariç), Mersin, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                ADANA °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ANTALYA °C, 21°C
                Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

                HATAY °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ISPARTA °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                İÇ ANADOLU
                Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 15°C
                Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 16°C
                Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                KONYA °C, 17°C
                Çok bulutlu, sağanak yağışlı

                YOZGAT °C, 12°C
                Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BOLU °C, 13°C
                Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 18°C
                Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                KASTAMONU °C, 15°C
                Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                SİNOP °C, 20°C
                Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

                AMASYA °C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

                ARTVİN °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bingöl ve Şırnak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

                ELAZIĞ °C, 14°C
                Parçalı bulutlu

                ERZURUM °C, 12°C
                Parçalı bulutlu

                KARS °C, 12°C
                Parçalı bulutlu

                VAN °C, 13°C
                Az bulutlu

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

                    DİYARBAKIR °C, 15°C
                    Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

                    GAZİANTEP °C, 17°C
                    Parçalı bulutlu

                    SİİRT °C, 17°C
                    zamanla parçalı bulutlu

                    ŞANLIURFA °C, 19°C
                    Az bulutlu

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                    Haberler Güncel İstanbul'da sağanak sonrası trafik çilesi! Meteorolojiden peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
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