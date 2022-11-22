İstanbul Şişli'de istinat duvarı çöktü! Mahalleli sokağa döküldü





"KORKARAK ÇOCUĞUMLA DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞTIK"

İnşaat çalışmasının sürdüğü alanın yanındaki binada yaşadığını söyleyen Hasan Tektaş isimli mahalle sakini, "İnşaatın yan tarafındaki evimde çocuğumla otururken bir anda büyük bir gürültü geldi. Korkarak, çocuğumla dışarı çıkmaya çalıştık. Baktık ki bir çökme olayı oldu. Dışarı çıktıktan sonra hemen polisi ve belediyeyi aradık. Sağ olsunlar gelip yardımcı oldular. Fakat şurada bir şikayetimiz var. Buradan düzensiz bir çalışma vardı. Çünkü burada çalışma yapan operatör doğalgaz boru hattını ve kabloların geçtiği kısmı düşünmeden bir çalışma yapmış. Gördüğünüz gibi doğalgaz boru hattı da yan dönmüş. Allah'tan bir gaz kaçağı yoktu. Ucuz kurtulduk biz de. İnanır mısınız, az önce bir kedi geçti ve kedi geçerken bir toprak kayması oldu. Korkumuz büyük aslında. Eve geçemiyoruz" diye konuştu.





MÜTEAHHİT OLDUĞU İDDİA İLEN KİŞİ İLE MAHALLELİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Öte yandan inşaatın müteahhidi olduğu iddia edilen bir kişi ile mahalleli arasında tartışma çıktı. Müteahhit olduğu iddia edilen kişinin yanlarına gelerek, şikayetçi olmamalarını istediğini söyleyen Hasan Tektaş, "İnşallah bunu bir an önce çözerler. Belediyenin de buna dikkat etmesi lazım. Kötü bir çalışma var, şikayetçiyiz. Belediyeye daha önce bina olarak bir şikayette bulunmuştuk ama bizimle ilgilenen olmadı. Şikayetimizi dile getirirken yan taraftaki, müteahhit, müteahhit mi artık bilmiyorum, birisi bize yüklenmeye çalıştı. Niye şikayet ediyorsunuz diye. Az önce tartıştığımız kişi o idi. O arkadaştan da şikayetçiyiz. Şikayet edilmesini istemiyorlar. Çok şikayette bulunmamamızı istediler. Böyle bir şey yapmayın dediler. Yapmak zorundayım, çünkü burada hayati tehlikemiz var" ifadelerini kullandı.



Çökme sonucu, yolun altından geçen elektrik hatlarının da zarar görmesi nedeniyle mahallenin bir kısmında kesinti yaşandı. Olay yeri, zabıtanın getirdiği barikatlarla kapatılarak vatandaş geçişine kapatıldı.