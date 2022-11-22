Denizli'de kontrolden çıkan araç takla attı! Aynı aileden 3 kişi öldü şoför şoka girdi: Karım öldü

Kazayı fark eden çevredeki diğer sürücüler yardıma koşarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, araçta sıkışan ve fırlayan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.