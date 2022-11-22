Boş arazide acı manzara: 4 çocuklu çift ölü bulundu

Konya'da, 4 çocukları olan Fadime (42) ve Mehmet (42) Dağlı çifti, otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.
KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Saat 15.00 sıralarında, Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi 77422 Sokak'ta; sanayi bölgesine yakın alanda, 42 J 5415 plakalı aracın yanında kanlar içindeki kişiyi görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlıkçılar, araçtaki Mehmet Dağlı ile eşi Fadime Dağlı'nın tabancayla vurulmaları sonucu öldüğünü belirledi.
İNTİHAR İHTİMALİ İNCELENİYOR
Bölgede inceleme yapan jandarma, olayda kullanılan tabancayı araçta buldu.