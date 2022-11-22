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    • Yaşam
    • 22.11.2022 17:27
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    • 22.11.2022 17:27
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    Boş arazide acı manzara: 4 çocuklu çift ölü bulundu

    Konya'da 4 çocuk sahibi Fadime ve Mehmet Dağlı çifti, boş arazide otomobilde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın önce eşini vurup ardından intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

    AJANSLAR
    4 çocuklu çift ölü bulundu

    Konya'da, 4 çocukları olan Fadime (42) ve Mehmet (42) Dağlı çifti, otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

    KANLAR İÇİNDE BULUNDU
    Saat 15.00 sıralarında, Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi 77422 Sokak'ta; sanayi bölgesine yakın alanda, 42 J 5415 plakalı aracın yanında kanlar içindeki kişiyi görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

    Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlıkçılar, araçtaki Mehmet Dağlı ile eşi Fadime Dağlı'nın tabancayla vurulmaları sonucu öldüğünü belirledi.

    İNTİHAR İHTİMALİ İNCELENİYOR
    Bölgede inceleme yapan jandarma, olayda kullanılan tabancayı araçta buldu.

        Jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın, Fadime Dağlı ile araçla ilçe dışındaki boş araziye geldiği, Mehmet Dağlı'nın önce eşini vurup ardından intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

        4 ÇOCUKLARI VARDI
        Yapılan incelemelerin ardından 4 çocukları bulunan Dağlı çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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