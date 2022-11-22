Boş arazide acı manzara: 4 çocuklu çift ölü bulundu

Konya'da, 4 çocukları olan Fadime (42) ve Mehmet (42) Dağlı çifti, otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Saat 15.00 sıralarında, Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi 77422 Sokak'ta; sanayi bölgesine yakın alanda, 42 J 5415 plakalı aracın yanında kanlar içindeki kişiyi görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.