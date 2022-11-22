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    • Yaşam
    • 22.11.2022 16:16
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    • 22.11.2022 16:16
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    Antalya'da Atatürk büstüne provokatif saldırı! Gözaltına alındı

    Son dakika haberi | Antalya Kepez'de bir okul bahçesinde bulunan Atatürk büstüne provokatif bir saldırı düzenlendi. Saldırıda büst kırılırken, polis ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrası saldırgan gözaltına alındı.

    Atatürk büstüne provokatif saldırı! Gözaltına alındı

    Antalya'nın Kepez ilçesindeki okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstü, boyun kısmından kırıldı. Olay, gece Kanal Mahallesi'ndeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul bahçesine giren kişi ya da kişiler, Atatürk büstünü boyun kısmından kırdı. Baş kısmına da hasar verildiği görülen büst, olay yerinde bırakıldı. Görevliler, sabah gelip büstü görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kamera görüntülerini inceledi. Büstün yerine yenisi konulurken, polis de inceleme için diğer parçaları emniyete götürdü.

    SALDIRGAN GÖZALTINDA
    Antalya'nın Kepez ilçesindeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstünün boyun kısmından kırılmasıyla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alınması, görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verilirken, yapılan araştırma ve incelemeler sonucu büstü kıran kişi, yakalanarak gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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