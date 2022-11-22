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    Baş Belası adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı

    Baş Belası adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, kamyona arkadan çarptı. 3 kişi ölürken 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy’un da bulunduğu vurgulandı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 22 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Keşke oyun olsaydı

    Korkunç kaza dün sabaha karşı yaşandı. Oyuncular, Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıktı. Oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş ölürken sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı. Aşırı hız yaptığı belirlenen minibüs sürücüsü tutuklandı. Melis İşiten'in eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ise bir açıklama yaptı. "Melis'le irtibat halindeyiz. Melis'in durumu iyi, yaralı ama iyi. Çok korktuk, maalesef hayatını kaybeden arkadaşlarımız var."



    EŞİNİ KATLETTİ RAPOR ISTENDİ
    Ankara'da, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Funda Koyuncu'yu (35) 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Recep Koyuncu'nun (39) akli dengesinin yerinde olup almadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildi. Funda Koyuncu'nun ailesi bu karara tepki gösterdi. Gözyaşları dinmeyen aile, Recep Koyuncu'nun az ceza almak için bu yola başdvurduğunu söyledi.



    EKMEK PARASI
    Sivas'ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, örnek bir davranışa imza attı. Vatandaşların zor durumda kalmaması için ekmeği 2 liradan satmaya başladı. Yaptığı indirimle takdir topladı. "Kendime yetecek kadar para kazanıyorum. Sivas'ta ekmek 3 lira. Ben 2 liraya satıyorum. Tek isteğim, hayır duası almak. Tehdit edildim ancak sıkıntı yok. Allah ömür verdiği sürece fiyatı değiştirmeyeceğim" ifadesini kullandı.



        KOD ADI: AMCAM
        İstanbul İstiklal Caddesi bombacısı terörist Ahlam Albashir'in kullandığı telefon hattında 2 sır arama saptandı. 6 kişinin katili teröristin, saldırı sonrası yakalanmadan saatler önce rehberinde 'Amcam' adıyla kayıtlı "+380" koduyla başlayan bir numarayı iki kez aradığı ve cevap alamadığı için görüşmediği anlaşıldı. Albashir'in telefonundaki Ahmet adlı kayıtın ise, terörist Ahmet Jarkas olabileceği hatırlatıldı. Bu kayıtların incelendiği açıklandı.



        HİC'İRAN' YARASI
        İran'da Masha Amini'nin gözaltında ölümü sonrası başlayan protestolar, 2 aydır bitmedi. Gösterilerde toplam 342 kişi hayatını kaybetti. Yönetim bu eylemleri "Ülkemizi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu" diye değerlendirdi. Sunni din adamları, Tahran yönetimine "Halkın taleplerine kulak verin" diye seslendi. İran dini lideri Ali Hamaney ise "Bu kötülüklere son verilecek ve İran daha güçlü şekilde yoluna devam edecek" dedi.



        MANGAL YÜREKLİ
        Erzurum'da apartmanda yangın çıktı. Bu sırada sokakta olan Afgan Samiullah Mangal (12) dumanları görünce fırladı. Hemen 2. kata koşup tekmeyle kapıyı kırdı. Eve daldı. 4 yaşındaki Arman Haseki'yi kurtardı.

            İLAÇ ÖLDÜRDÜ
            Samsun'da Seher Çırak, tedavi için ağrı kesici ilaçtan fazla içti. Zehirlendi. Hastanede hayatını kaybetti.

            GÜNGÖREN KEDİ
            İstanbul Güngören'de bir kedi 3. kattan atladı. Yere çakılacağı sırada Özgür Anlı adlı esnaf, hayvanı havada yakaladı.

            DEAŞ'A OPERASYON
            Yozgat'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Daha önce DEAŞ terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi ise aranıyor



            54 MİLYON DEVRETTİ
            6+Joker bilen çıkmayınca 54 milyon 302 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 256'şar bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 100'er, 3 bilenler 151'er, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



            569 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 569 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 891'er, 8 bilenler 265'er, 7 bilenler 51'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

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            Haberler Yaşam Baş Belası adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı
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