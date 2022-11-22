Baş Belası adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı

İLAÇ ÖLDÜRDÜ

Samsun'da Seher Çırak, tedavi için ağrı kesici ilaçtan fazla içti. Zehirlendi. Hastanede hayatını kaybetti.



GÜNGÖREN KEDİ

İstanbul Güngören'de bir kedi 3. kattan atladı. Yere çakılacağı sırada Özgür Anlı adlı esnaf, hayvanı havada yakaladı.



DEAŞ'A OPERASYON

Yozgat'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Daha önce DEAŞ terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi ise aranıyor







54 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 54 milyon 302 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 256'şar bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 100'er, 3 bilenler 151'er, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.