Baş Belası adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüsün kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü 8 kişi yaralandı

Korkunç kaza dün sabaha karşı yaşandı. Oyuncular, Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıktı. Oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş ölürken sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı. Aşırı hız yaptığı belirlenen minibüs sürücüsü tutuklandı. Melis İşiten'in eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ise bir açıklama yaptı. "Melis'le irtibat halindeyiz. Melis'in durumu iyi, yaralı ama iyi. Çok korktuk, maalesef hayatını kaybeden arkadaşlarımız var."
EŞİNİ KATLETTİ RAPOR ISTENDİ
Ankara'da, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Funda Koyuncu'yu (35) 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Recep Koyuncu'nun (39) akli dengesinin yerinde olup almadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildi. Funda Koyuncu'nun ailesi bu karara tepki gösterdi. Gözyaşları dinmeyen aile, Recep Koyuncu'nun az ceza almak için bu yola başdvurduğunu söyledi.
EKMEK PARASI
Sivas'ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, örnek bir davranışa imza attı. Vatandaşların zor durumda kalmaması için ekmeği 2 liradan satmaya başladı. Yaptığı indirimle takdir topladı. "Kendime yetecek kadar para kazanıyorum. Sivas'ta ekmek 3 lira. Ben 2 liraya satıyorum. Tek isteğim, hayır duası almak. Tehdit edildim ancak sıkıntı yok. Allah ömür verdiği sürece fiyatı değiştirmeyeceğim" ifadesini kullandı.